自由廣場》速食政治文化要不得

◎ 劉明毅、 張志欽

高科技產業要迅速因應急速轉變的時代必須求變，最近華碩施崇棠先生說，「華碩整個腦要重新洗掉」，全體員工換掉舊思維，把客戶變成一生的客戶，以提升未來的競爭力；值得注意，我們立法及行政機構的慣性思維，則是每當一出問題，就來設個新單位研究研究，不然就是要學界或智庫做做研究、擬擬辦法、消消雜音，然後不久之後就不了了之！

教育事業隨著時代的改變，一直被要求革新，然而在台灣，許多怪思維侵蝕教育的基本理念。譬如：為了因應食品安全議論，忽然全國六間國立大學倉促成立食安研究所。眾所皆知，食品安全最重要的，難道不是源頭管理嗎？不能用來做為食品原料的，就是不能用來做為食品原料；地溝回收油，難道經化學淬鍊，某些物質含量低於所謂檢測標準，就可以做為食用油原料？事實上，要用道德及法律規範，把食品安全定位在有良知、有科學根據的基準上，廠家要有道德並遵循法規、政府要認真去執法，才能讓人民食得安心。

在立法委員的壓力下，教育部原要在兩所國立大學成立食安研究所，今年三月公佈，提出申請的六所國立大學通通有獎，都將成立食安研究所，也訓令同時招收師資及學生，九月新學期就要開班授課。坦白說，一個新的社會失序產生的食安事件，難道廣設食安研究所就能解決食安問題？

基本上，食安事件是道德及行政管理問題出差錯，到底有多少真正屬於學術研究範疇？而倉促成立食安研究所，授課的核心內容要如何永續？學生未來的工作需求到底在哪裡？把稽核廠家及防堵在食品內摻假與有害成份，當成學術研究單位的教學研究核心，真的合適嗎？這恐怕只會逐漸降低國家的競爭力，讓高等教育的目標再度成為話題。

為何不去思考如何改進現有稽核及檢測單位作業、立法提高罰則及催生公民監督力量？如今成立食安研究所，進行違法有害成份的人體健康風險評估，意義又何在？教育不能急就章、教育不能求快，難道速食政治文化衍生的教育怪象，就是立法院、教育部及國立大學的關鍵績效指標嗎？！（作者分別為成功大學醫學院環境醫學研究所特聘教授、教授）