自由廣場》一例一休將錯就錯？

◎ 廖仁慈

台北美國商會抨擊勞基法修法大開倒車。林全院長說︰「一例一休才修法通過，若再修法，這是非常冒險的做法，我們要維持政府一定的穩定性，現在重啟修法會讓勞工不安。」事實是，一例一休窒礙難行，已經哀鴻遍野了，還不速思修法？再不快點修法，才真會讓所有勞工、產業經營者不安！所有的帳將很快都會掛在現在執政者身上。

美商會五項修法建議誠值得參考，包括：一、擴大工時彈性，將四週變形工時開放至各行業；二、休息日加班時數核實計算；三、放寬特休假管制，未休之特休沒必要當年度結清；四、場外工作（即外勤勞工）的適用行業範圍應擴大；五、修法前舉行公聽會，執行要有緩衝期。

別以為「一例一休」就是改革、進步，台灣的真正稅基主要來自中小企業與傳統產業，全世界經濟先進國家沒有人只看新興ＩＣ產業、鄙視中小企業與傳統產業。台灣中小企業與傳統產業此刻正面對全球競爭壓力，無不積極研發創新，需要投入更結實的人力物力。台灣國家經濟成長一定要靠勞資互相扶持、企業策略聯盟，才能達到產業升級，提振國家競爭力。但「一例一休」隱藏不合理無彈性的工時規定，已經把他們逼到牆角。新法讓雇主害怕動輒得咎、縮工減少接單，員工想做事賺錢卻沒工作可做，收入減少、成本增加、物價跟漲。

「彈性工時」是個很重要的進步因素。瑞典IKEA就讓設計師不用打卡，不限工作時間，一星期不來也沒關係，半夜要來工作亦可，只要設計出東西來。筆者的瑞士朋友，許多半夜還在辦公室要把事情做好才走，此情況比比皆是。台灣人本質是勤勞優秀的，當年台灣的經濟奇蹟，是勞資共同勤奮工作堆砌成的。「一例一休」的內涵，甚至於勞基法裡，會分化挑撥勞資關係、毀壞台灣人勤奮本質的部分，就該修法。

（作者為貿易商）