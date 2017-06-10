社論》民進黨政權將敗在「老藍男」手中？

台北美國商會日前發表「二○一七台灣白皮書」，直言去年向蔡政府提八十項建議，沒有一項得到解決，更重砲抨擊勞基法修法「大開倒車（big leap backward）」，是舊經濟時代的父權做法，不利創新，更不利發展服務業；對白領專業人士如工程師、會計師、程式設計師、金融及行銷等尤其不友善。白皮書建議，亡羊補牢做法是短期透過施行細則提供彈性，長期則要修法。

行政團隊對美國商會的強烈批判，似乎無關痛癢，只是以官僚式的空洞回應虛應故事，行政院長林全表示︰「一例一休才修法通過，若再修法，這是非常冒險的做法，我們要維持政府一定的穩定性，現在重啟修法會讓勞工不安。」此一立場看似合理，其實荒謬不通。政府的穩定與威信，係建立在做對的事情，不畏艱難橫逆，堅持對的政策與改革，絕不半途而廢，方可累積民眾的信心；至於錯誤政策，無論源自決策之初缺乏正確評估，或是主其事者的無能昏庸，一旦後遺症併發，民怨烽起，便應斷然改正，即使朝令夕改，亦無損政府的顏面。若是錯誤已經釀成，眼看災難即將到來，卻依然只想進行枝枝節節的修補，企圖粉飾太平，隻手遮天，必然弄巧成拙，反招致更嚴重的後座力之重擊，而政府威信一旦蕩然無存，何來政策穩定性可言？

其實，美國商會對勞基法的批判，並非特例。在以一例一休、加班時數嚴重限縮、加班費大幅提升為主要內涵的勞基法修正案通過並斷然實施後，社會即瀰漫不滿氛圍，而呼籲修法矯正現行法規缺乏彈性與僵固性之弊，打造完整配套的勞動法案，以符合各產業的不同特性，以及數位網路時代產業型態，更成為多數產學甚至不同型態勞工的共識。因此在美國商會白皮書之前，工商團體即不斷建言，要求修正一例一休、放寬變形工時，而南投縣府則強硬表態，若政府不願修法，七月一日輔導期結束後，仍然繼續輔導，不會開罰，且無論有無牴觸中央法令仍將制定地方自治法，採行因地制宜的勞動規範。而執政黨地方諸侯對於綁手綁腳、包山包海，不符合產業與勞工實際作業型態的一例一休等規定，亦多持保留態度；頗有政績的桃園市長鄭文燦公開表示，勞基法本應是最低標準，現在卻成了通用標準，等於要求每個產業都穿制服。而執政黨部分立委們無法坐視此一僵局對民進黨的傷害，以及行政團隊的冥頑不靈，已經串連提出修正案。這些不滿與抵制的動作，甚至低迷民調的警鐘，顯然仍舊叫不醒裝睡的行政團隊。

其實，勞基法爭議縱使將傷害小英政府的社會觀感，亦無關宏旨，並非吾人關注所在；多數民眾在意的是，它對台灣經濟與產業的傷害。首先，此一僵固的法令，將破壞台灣產業過去引以為傲的產能調整機能，嚴格限縮加班時數與工時調整，加班費躍升，必然大幅增加企業成本，削弱台灣企業的競爭力。其次，台灣有意朝創新產業轉型，而全球產業主流趨勢則是數位網路、人工智慧、自動化，不僅產業型態與運作模式迥異於傳統製造業的生產線模式，勞工亦多屬於白領技術工作者，一旦被綁在舊思維的勞基法，勢必無法發揮智慧與創意，企業轉型將陷入死胡同，經濟無法向上回升。事關台灣產業與經濟的興衰，才是各界不斷建言修法的緣由，小英政府不能視之為反對者的情緒性與利益性反彈。

小英同時推動多項改革，勇氣可嘉，而改革過程中阻力重重，致而延宕不決，亦情有可原。尤其，小英執政之初，確實欠缺經驗與人才，偶爾做錯決策乃試誤過程中的必然現象，民眾不致苛求。然而，一例一休之類的政策明明已經走錯路，卻不管外界如何批評、反對，依舊堅持不願改正，就令人無法諒解。民主政治的精神是做不好就換人做做看，備受期待的本土政權若因「老藍男」行政團隊為了面子堅持不改、硬拗，而民調繼續低迷，將是民進黨完全執政的最大諷刺。