自由廣場》台電就是這麼狂

◎ 林瑞珠

核二廠一號機於六月六日重啟，隔天凌晨到上午，流程輻射偵檢器先後兩度超過alarm警報值，輻射值高達○．七○八微西弗，比環境背景高出十幾倍，原能會卻沒有立即公告，立委黃國昌揭露之後才在網頁公告。

更誇張的是，在原能會審查前，政務委員張景森卻已在臉書發文指台電六月九日就要併聯發電。

難道原能會已經變成蔡政府的橡皮圖章了嗎？台灣的民主政治怎可讓政治凌駕專業！核二是個事故頻頻的老朽電廠，用過燃料棒儲存池也已經爆滿，倘有事故發生，燃料棒根本退無可退，此時重啟，根本罔顧人命。

媽媽監督核電廠聯盟上月底邀請美國著名核子物理學家Dr.Frank von Hippel來台演講，現場觀眾針對台灣核電廠目前面臨的問題發問，他在回應中指出：一、美國不會允許用過燃料棒儲存池爆滿，反應爐內的核燃料無處可退，還讓其運轉；二、美國核電廠不會因水池放滿用過燃料棒，而把裝載池拿來改裝繼續放；三、他不能確定，核電廠為了延長運轉天數而降載運轉是否安全；四、他知道台灣的核電廠在做這些美國核電廠不可能做的事。

台電就是敢做核電大國不敢做的事，而且台電年年釋放缺電假消息，喊了三十年但從來沒缺過電。真的很懷疑，台電是如何綁架打著非核家園坐上總統大位的蔡英文的思維，讓她深信缺電謊言，寧可放任台電重啟危險核電，也不去探究台灣電力管理的真相。（作者為社運工作者）