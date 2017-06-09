自由廣場》投資靠外資？

◎ 魏思源

鴻海集團副總裁暨夏普社長戴正吳接受訪問時提到，全球各個地方招商的態度熱情，台灣卻是冷冰冰。有人認為夏普遭到台灣政府冷落，點出了外資投資不足，是台灣經濟無法振興的主因，因此疾呼台灣要吸引外商赴台投資及台商洄游。

問題是，倘若台灣的實體投資與經營環境沒有改善，相關法規也沒有修改，以建立有效率的產業推動機制，我們如何篤定外資來台是從事實質投資，建工廠、購買新機器設備，提升台灣的產業實力，創造就業機會？而不是在炒匯，以熱錢賺台幣差價？或者只是把資金投注在對台灣產業毫無幫助的浮面金融性投資，亦即股市與房地產的炒作，拉升不動產價格，反而使更多國人越來越買不起房子？

更何況，外資是金融面、是「錢」，台灣過去十幾年從來沒缺過錢，反倒銀行的爛頭寸非常多。根據主計總處的預估，今年的超額儲蓄將連五年超過兩兆，來到二．五五兆元，創下歷年新高，累積超額儲蓄超過十兆元，超額儲蓄率（超額儲蓄／ＧＮＰ）也將達到十四．一％。

政府與其偏信降稅吸引外資入台炒股、炒匯、炒房，不如積極引導超額儲蓄投資國內基礎建設，彭淮南總裁甚且喊出應加速都更、擴大自償性公共建設，以擴大內需。別忘了，外資的資金移動主要是看投資報酬與風險，哪裡有利可圖便往哪裡去！ （作者從事資訊業）