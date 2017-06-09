自由廣場》國教會考災難現場

◎ 林志翰

國中教育會考即將放榜，一場會考大災難即將上演，幾點意見供參：

首先，十二年國教會考各科採用「標準參照」模式給予三等級（Ａ、Ｂ、Ｃ）的比序分數。「標準參照」制度初衷在於評鑑學生該等級能力「通過」與否，不該有人數比例通過的限制。無奈「假免試、真升學」的十二年國教將等級轉換成比序分數，加上採用「常模參照」控制各等級人數的方式，勉強唬弄了全國民眾三年。

其次，升學競爭激烈的縣市考區，大多將三等級四標示轉換成積分，再以積分總分定輸贏，降低三等級粗略分級造成的不公，避免每科錯題數都恰落在門檻的5A學生打敗四科A++、某科掉到B++的學生，發生五科錯四十題贏過錯五、六題的荒謬現象。

無奈的是，高雄區雖將三等級四標示轉換成積分，但比序時先比等級，等級總分相同時才比積分，5A學生直接先贏4A++、1B++的學生。

筆者所在的台南區更慘，比序時先比等級，5A完勝4A++、1B++；同為5A不先比標示，卻先比作文，5A、作文六級分狂勝5A++、作文五級分，「作文高手」的現象始終荼毒著台南區的學子。

但是，當扭曲的「標準參照」遇上等級分數，再搭配越來越簡單的會考試題，今年度教育會考大災難即將強力來襲。原因就在於，題目變簡單，學生答錯題數勢必減少，除非這屆國三生整體素質低落，否則將發生兩難情事。

一為心測中心繼續「強力」以「常模參照」的方式控制各等級人數，會考分發還不會出大亂子，但將造成各科Ａ等級門檻分數大幅提升，打臉自己「標準參照」的制度原意。

二為心測中心為了掩飾一切，不再以「常模參照」的方式控制各等級人數，放手讓5A人數激增。基北區可能發生各科積分滿分卻無緣建中、北一女的弔詭情事；先比等級的高雄區，將發生一堆5A完勝4A++、1B++的案例；而同為5A先比作文的台南區，必將出現「作文至上」的奇特現象，5A++落榜南一中、南女中的情事必將上演。

（作者為台南市數學老師）