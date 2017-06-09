自由廣場》美國想看台灣的自衛決心

◎ 姚中原

美國防部六月六日發布的年度中共軍力報告，是川普總統上任後第一份對中共解放軍能力評估的軍事報告。其內容重點除繼續提醒國際社會，中國已是亞太地區一個軍事強權，其軍事迅速發展已影響亞太地區的軍力平衡之外，另提到台海安全方面，亦維持三個基本論調不變，主要用意就是希望台灣務必明瞭自己的軍事處境及未來有所作為。

第一，強調「中國對台軍事威脅」的趨勢不變，亦即台灣不論是國民黨或民進黨執政，解放軍都已做好且具備發動日益精密的對台軍事行動能力，除持續以千枚以上各式導彈飛彈對準台灣本島外，近年來部署在台海附近的水面艦數量更是年年增加。

第二，重申「美國協助台灣維持自衛能力」的方向不變，亦即面對兩岸軍力日趨失衡的現象，美國會基於「台灣關係法」，持續提供台灣足以維持自衛能力和防禦的軍事物資及服務。以上也可由美國防部長馬提斯日前在亞洲最大年度安全會議「香格里拉對話」的演說時，特別提到美方會提供台灣必要防衛軍備的內容證明。

第三，鼓勵「台灣必須有展現自我防衛」的不變決心，過去一段時間，台灣國防預算編列從未達到ＧＤＰ的三％，甚至還有低到二％左右的情形，皆讓美國歷屆政府質疑台灣是否真有自我防衛的堅強意志；還是未來面臨中共軍隊侵犯時，台灣只想搭美國的軍事安全便車。由此次美國的中共軍力報告內容，仍再提出台灣國防預算編列過低的情形，恐怕民進黨政府未來要有因應策略。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長）