自由廣場》親中 和中 華獨 台獨

◎ 陳茂雄

台南市長賴清德日前回答質詢時說他「親中愛台」，引發爭議。事後，桃園市長鄭文燦表示，以現況說，「和中」才能保台、挺台，所以「和中愛台」是好方向。賴清德於八日又在市議會表示，「親中愛台」和「傾中賣台」不同，但他無論擔任甚麼職務，主張台灣獨立的立場是不會改變的。

政治人物要的是選票，所以會提出很多口號，只是都屬不能實踐的口號，台灣與中國之間的糾葛，並不是台灣不願意與中國和平相處，而是北京政權消滅「中華民國」，併吞台灣的基本政策不容改變；在這種環境下，哪來「親中愛台」及「和中愛台」的空間？尤其是將「親中」與「台獨」併在一起，就等於告訴人家自己既「吃素」又「吃葷」，自我矛盾。

政治人物以口號爭取選票可以理解，他們只關心哪一種口號可獲得較多選票，至於是否能實踐，選民並不會追究，造成大家爭相吐口水。讓人感到驚訝的是，這種呼口號的風氣已滲透到各階層，因為沒有人追究那些口號是否能實踐。

台獨的派系多如牛毛，其共同目標是對抗中國的併吞，整體而言，它可以分為認同及不認同「中華民國」體制兩派，後者不承認前者是台獨，而稱他們為「華獨」，相對的，後者就變成傳統台獨。很多傳統台獨抨擊「華獨」，堅持要拋棄「中華民國」，卻只是呼口號，並沒有實踐。傳統台獨躲在「中華民國」體制內，卻喊切割「中華民國」體制，自己喊的口號並沒有執行。

愛國同心會及中華統一促進黨，公然持五星旗在台灣耀武揚威，並公開表態是中華人民共和國的尖兵。有一件耐人尋味的事，有很多人敢攻擊馬英九，就是沒有出現過哪一個台獨勇士敢對抗持五星旗的中國人，其道理很簡單，前者受到「中華民國」體制的保護，其結局如何，大家都很清楚，所以敢攻擊。對後者而言，對方很可能不會依循「中華民國」體制回應，其結局如何，是未知數。

顯然的，獨派人士還是躲在「中華民國」體制的保護傘下，誰說傳統台獨切割了「中華民國」？

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

◎ 紀安秀

賴清德表示：「我是親中的，沒有反中，我親中愛台；台獨不代表反中，而是尊重中國。」此話一出，藍營一片撻伐，批評賴「噁心」！

事實上，台灣應親近中國、美國及日本，互相合作，共創繁榮，達到和平的目標。可惜，中國一直想要統一台灣，不理會台灣民意，甚至不願放棄武力併吞台灣，台灣人民包括他在內所表達的言論及行為，其實都是在反抗中國不理性封殺台灣生存空間。

如果中國不處處打壓台灣、不把台灣當細漢仔、不違背台灣民意堅持主張統一，如果願意放棄武力犯台、願意與台灣和平共處、願意讓台灣在國際有生存的空間，台灣人民有需要反中嗎？如果這些基本的尊重，中國都做不到，中國國民黨和批評賴清德的人，你們也會無條件的親中嗎？（作者為家管）