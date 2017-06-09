自由廣場》中央法規命令硬邦邦

◎ 陳劍賢

從年金改革方案、一例一休之修訂、原住民傳統領域劃設辦法之擬定，朝野爭論不休，民眾看法也相當分歧，中央行政命令引發的熱島效應，還真是始料未及之處。

台東縣議會最近剛結束的定期會，議員們的質詢焦點也是著墨在中央行政命令有諸多不合民意的地方，如漁業署因綠島龍王鯛事件擬定「魚槍管制措施」，不准漁民在十二海里內用魚槍捕魚，本地漁民大嘆，十二海里（二十公里）水深近一千公尺，強勁洋流，漁民哪敢用魚槍捕魚？勞動基準法一例一休的施行細則，影響碾米廠作業員的工時，不能充分配合池上米的收成；國人也許不知池上米為何遠近馳名，就是收割後在六小時內要送碾米廠烘烤處理，否則品質將受到影響。中央行政命令的制定，實有檢討的必要。

所謂法規命令，係指行政機關依其法定職權或基於法律授權，對多數不特定人民就一般事項所做抽象之對外發生法律效果之規定。因此，中央各部會為推動各項行政措施，就依其性質擬定各項規程、細則、辦法或措施，不需送立法院審議，自行擬定發布後實施，最多送行政院核定後發布實施。中央法規標準法第七條雖規定，行政命令應於下達或發布後即送立法院，但其效力亦僅止於備查而已。因此，上述的細則、辦法或措施，皆是中央各部會自己訂定、自己執行，球員兼裁判是否合理，值得商榷。

行政程序法第一五二條敘明，法規命令之訂定，除由行政機關自行草擬者外，並得由人民或團體提議為之。該法第一五五條規定，行政機關訂定的法規命令，得依職權舉行聽證會，因此，國人或各社群團體不要讓自己的權利睡著了。適值幾項重大法規命令爭議之秋，推動人民或團體參與訂定法規命令，正是最好的時機。（作者為台東縣議會秘書長）