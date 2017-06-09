自由廣場》引進白領外勞爭議的盲點

◎ 林南興

國家發展委員會四月提出專法草案，將放寬企業聘僱外國專業人才的相關規定，並引入符合特定專業的外籍學生或畢業生從事「長期實習」，將不受目前白領外勞薪資門檻的限制。這也引發了業界的支持與勞團的反對。勞團反對主要是認為，引進中國與東南亞之廉價白領外勞，會導致台灣就業環境更加惡化，薪資更加低落。企業則希望廣納人才而用之。

這樣的爭議沒有呈現的是，歷年來教育的扭曲與失敗，未能讓畢業生擁有企業需要的基本技能：相較於東南亞學生普遍敢開口說、使用有著各種讓台灣的英文老師皺眉的亞洲腔調英文，台灣的英語教育卻只注重模仿糾正英國或美國的發音，或是各種複雜的文法細節，而非聽說讀寫的全面運用，讓我們的學生普遍不敢開口說英文，即使開口也毫無內容可言。而幾乎沒有鄰近我們台灣東南亞史地的課綱，也讓我們對東南亞鄰國一無所知。

同樣的情形不限於東南亞：因替外國媒體翻譯工作，筆者曾與一間監視器公司接洽過，公司負責人就自豪於他們對中南美洲市場業務人員，全都是由當地回來的僑胞，既會西班牙文，對當地也有基礎認識。在此同時，國內西班牙文系畢業學生的水準，卻是一年不如一年；教育部聲稱於一九八○年開始推動第二外國語教育，但至今將第二外國語納入正式課程的國高中寥寥可數，就可知我們對外語教育有多麼「重視」。

而我們的學生跟三十年前筆者小時候一樣，花許多時間背誦一輩子都用不到的方程式與古文，讓補習班大賺其錢，狼師與搞婚外情的補習班負責人荷包飽飽，我們的畢業生卻競爭力與薪資日減，學不到任何未來在生活上或就業上有用的技能。這才是引進白領外勞爭議的盲點。

（作者曾任職英文、西班牙文教師）