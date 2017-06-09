社論》即使「維持現狀」，也須投資國防

美國國防部六日公布中國軍力報告，指解放軍已具備發動對台灣的精密軍事行動能力，面對台海軍力失衡，美國將持續協助台灣維持足夠自衛能力。在此前三天，美國國防部長馬提斯於亞洲最大年度安全會議「香格里拉對話」演說，強調美國「堅定致力與台灣及其民主政府合作，提供必要的防衛軍備，此為符合台灣關係法所闡述的義務。」

美國對中國軍力評估，是年度報告；馬提斯保證繼續軍售，卻是「香格里拉對話」舉辦十五年來，美國首次談到台灣國防。這一事實，既凸顯中國對我軍事威脅的嚴重程度，也反映川普政府極力安撫亞太國家對其中國政策的關切與不安。

美國嘗試安撫友邦，見諸其最近動作頻頻。同樣在「香格里拉對話」，馬提斯除了強調不坐視中國在南海所作所為，也與日、韓及日、澳國防部長進行兩場三邊會談，還宣示美國將把六成戰術航空資產調遣到亞太地區。

事實上，負責統率太平洋美軍的哈里斯司令，本週正與馬提斯、國務卿提勒森訪問澳洲。提勒森五日在雪梨說，「我們不能讓中國利用經濟力量來擺平其他問題，無論是把南海島嶼軍事化或未能對北韓施加適當壓力。」哈里斯告訴媒體，美國面臨的挑戰包括「具侵略性的中國和試圖報復的俄羅斯」，「我們將盡可能地繼續合作，但妥為準備必要時面對」。

三位美國安全、外交、軍事首長亟於安撫友邦，問題出在川普的中國政策。據「金融時報」等媒體報導，川普中國政策的不確定性，尤其川普四月間與習近平會面後展現對中國「高度熱情」，加上中國事實上已以軍事化改變南海現狀，馬提斯等的安撫讓盟邦將信將疑。有報導引述亞洲將領，指馬提斯、哈里斯容或可信任，但美國最高層呢？「信任的鴻溝很深」。在此情況，「路透」報導，澳洲、日本、印度、越南等國有意籌組非正式的聯盟，制衡中國，以求自保。

川普政府要有效化解各國疑慮，唯有拿出具體行動。歐巴馬政府雖對中國柔軟，但任內美國軍方多次派遣軍艦航行南海強調國際通行自由，也幫越南、菲律賓加強軍力。川普上任數月來，幾乎擱置南海問題，試圖拉攏中國、壓制北韓，這是不切實際的幻想；歐巴馬的朝鮮半島「戰略耐心」失敗，已證明「節制北韓」只是中國玩弄美國的籌碼，川普不僅重蹈覆轍，還加深了盟國對其「交易外交」的疑慮。同時，川普政府的國務院、國防部攸關亞太事務若干職位至今懸缺，川普家人在中國的商業利益，都令各國關切。

面對這一情勢，馬提斯繼續軍售的保證自為我國所歡迎，且有如蔡英文總統所說，除了繼續採購防衛武器，也期盼美方協助我國強化國防產業。最基本的，我國仍應反求諸己。澳洲總理滕博爾在「香格里拉對話」的發言，最獲廣大迴響︰「我們不能依賴大國保護我們的利益，不得不為自己的安全和繁榮負責，並意識到在與可信的夥伴及朋友分享集體領導時，我們將更強大。」

我國最應強化的，除了友邦支持，自屬具體展現對自身安全和繁榮負責的態度。身為中國首要併吞目標，即使要「維持現狀」，也須加強國防投資，才有自衛的實力。與中國進行軍備競賽已不切實際，但把「重層嚇阻」戰略，包括創新和不對稱能力具體落實於國軍戰力，事屬必要。同時，我國軍費約占ＧＤＰ的二％，也亟須提高。回顧近二十年來，在中國積極擴軍之際，國民黨首次在野時以國會多數阻擋對美軍購，馬英九在任八年又以「兩岸和平」自欺欺人，錯亂的敵我關係更導致黨國權貴和退將「上京」卑躬屈膝，軍中諜案頻傳，國防大受折損。事實上，有如中國在抨擊馬提斯軍售保證時所言，反對台灣關係法、要求停止對台灣軍售、停止美台官方往來，是中國一貫態度，不因外在形勢而改變。

面對這樣的中國，一個侵略性極強、亞太各國憂心忡忡的大國，民進黨政府不能陷入「進步」迷思，把國家預算大餅重心放在非當務之急；以國防為要，盡快提高為ＧＤＰ的三％，具體展現對台灣安全和繁榮負責的態度，才是正辦。