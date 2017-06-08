自由廣場》農地變滯洪池用地 有三個問題

◎ 葉昱呈

有關「滯洪池」用地問題，經濟部次長楊偉甫日前接受媒體訪問時表示，過去以「土地徵收」取得土地所有權，成本太高，未來將以「農地變更使用」方式導入民間廠商投資，結合「滯洪池」與「太陽能發電基地」營造新商機，他並認為農地變更為滯洪池使用，可維持農民的土地所有權，因此沒有土地徵收費用問題(https://newtalk.tw/news/view/2017-06-05/88460)，對此，筆者有不同的看法。

以相關法令來看，農民在意的應不只是土地所有權問題，還有稅負、農保資格、回饋金的問題。農地變更作太陽能發電基地使用，因非屬農業使用範疇，未來土地移轉時，包括買賣、繼承、贈與，皆無法依據「農業用地作農業使用認定及核發證明辦法」規定取得農用證明，而必須課徵土地增值稅、遺產稅及贈與稅，增加地主龐大的負擔。

另，地主於農地變更設置太陽能發電基地使用後，該土地因作非農業使用，除非擁有其他農地，且符合農保資格規定，否則將喪失農保資格。

又依據「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」規定，地主申請農地變更設置太陽能發電基地使用，尚須繳交一筆變更非農業使用的回饋金（計算方式：變更使用面積×當期公告土地現值×百分之五十）。

因此，上述太陽能發電基地之設置條件，恐怕會讓地主望之卻步，因為售電所得與付出代價相較，顯然得不償失。

建議政府基於防洪減災考量，修法保障地主原有權益，以增加其提供農地設置滯洪池的誘因，而滯洪池平日做為浮動型太陽光電的發電基地，洪水來時，即能於短時間發揮滯洪效果，創造政府與地主雙贏局面。

（作者為農政公務員，屏東縣民）