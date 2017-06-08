自由廣場》英國國會大選，黑天鵝再現？

◎ 梁崇民

二○一七年四月十八日，英國首相梅伊突然宣布解散國會，提前改選，令許多人跌破眼鏡。梅伊原本任期至二○二○年，她孤注一擲，提前舉行大選的主要原因很多，但主要還是希望藉由選舉加強對內和對外談判的實力，尤其是執行英國脫歐任務時，有足夠的籌碼與歐盟談判。

二○一五年的大選期間，卡麥隆為了爭取黨內、黨外疑歐派（Eurosceptic）的支持，因此承諾如果保守黨贏得國會大選，將舉行公投來決定英國是否脫歐。結果保守黨政府不但贏得選舉，並且重新恢復一黨獨大局面。選後卡麥隆將競選諾言付諸實現，預訂在二○一七年底之前舉行公投，但後來卻提前到二○一六年六月二十三日。原本卡麥隆以為脫歐公投不會過，沒想到預測錯誤，在公投通過之後，提前交棒下台。七月十三日梅伊提前接任英國首相，執行脫歐任務。

但是梅伊在脫歐談判過程中腹背受敵，歐盟不斷對英國施壓，國內又有工黨抨擊，與她同屬保守黨的黨內人士也頻頻扯後腿。目前保守黨席次較過半數三二六席僅多出五席，只要有少數幾人倒戈，就足以杯葛。梅伊為了增強實力，遂鋌而走險，宣布提前解散國會，舉行大選，希望藉由更多民意支持度，增強其權力正當性，以鞏固在國內政壇的影響力，並強化對歐談判的籌碼。

然而，卡麥隆因脫歐議題下台，梅伊也可能因脫歐議題下台。目前唯一明確表示支持英國留歐的是自民黨，並且態度始終如一。如果國會選舉之後，自民黨能夠獲得更多席次，則表示留歐派已經取代脫歐派，重佔上風，成為英國民意新主流。二○一六年十二月一日，自民黨候選人在里奇蒙公園選區國會議員補選時，打敗保守黨候選人，更是讓支持留歐者信心大增，希望能夠在國會大選中增加更多席次，重組聯合內閣。

這次國會大選前，民調看好梅伊，她所領導的保守黨領先工黨甚多。但隨著選舉日接近，保守黨領先的幅度日益縮小，選前幾天民調甚至顯示保守黨僅微幅領先工黨一個百分點。梅伊是否失算？是否提前下台？再過幾小時即知分曉。

（作者為巴黎第一大學國際關係博士，輔仁大學教授）