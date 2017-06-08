自由廣場》校長談校長：辦學恐怕不及格

◎ 陳啟濃

先前有台中一中校長，漠視學生自主性的反課綱活動；武陵高中校長要學生好好讀書，否定學生參與反課綱的聯盟；最近又傳出新竹高中校長鼓勵學生的文章遭學生批評，因為校長的觀念，認為上台大或讀醫科，才是學校的榮譽。個人認為，開放多元的社會，應該讓不同的價值觀百花齊放，人人各盡其才，社會才能蓬勃發展。如果用這個角度檢視台灣的明星高中，則這幾位校長的辦學方針，恐怕是不及格的。

然而，校長又何嘗不是制度的受害者？走進教育界升學主義的森林，迷途而不知返。何況多數家長的觀念，孩子進明星高中，當然就希望他／她考上台大，退一步也要清華、交通、成功，能讀醫科更好。這是整個社會的氛圍，高學歷菁英的霸權，社會經濟與教育的宰制。因為沒有亮麗的學歷，就不容易找到待遇優渥的工作，老闆當然希望學校替他培育人才，所以選擇相信學校的畢業證書。政府部門的高官、產業界的老闆，許多都是名校出身。他們當然不希望明星高中消滅，更希望掌控這樣的優勢，自己得以繼續沾享母校的名校光環。

三位校長的眼光與論述，跟社會的多元發展價值互相違背，但正也反映許多人的心態；這一股勢力，對於教育的開展，甚至對於社會的改革，隨時都準備反撲，以確保自身優勢。但是，身為校長，難道不應該保有教育理想？保有對於美好社會的期待？豈能只是狹隘地希望學生把書讀好就好，或不知道認同每位學生的興趣與能力，只要找到自己的最愛，將來進什麼大學，都能成為社會各界的翹楚。

如果校長、老師繼續將功利主義內化為辦學標準，只肯定學生讀台大、進醫科，而沒有給予學生胸襟的陶冶、社會責任的賦予、考試分數之外視野的開展，這樣的明星高中學生，將來會變成怎麼樣的社會一份子？這問題，是我們教育界必須觀察、思考、回答的問題！

（作者現任南投水里國中校長）

◎ 張勳慶

科舉遺毒深植人心，今日連明星高中的竹中校長，都如保險公司老闆般的下達業績標準，要畢業生以上名校當成為校爭光等等為文叨唸。再加上許多家長的迷失，和社會上認為讀名校代表個人能力高人一等，以及來日名利雙收的世俗崇拜，都造成整個台灣在人生經營、產業轉型的障礙以及扭曲。而這是否和產業只能賺代工錢，以及迷信博士內閣有關，自會有人去分析。但造成不快樂的求學人生苦悶，卻是全民高度共識和肯定。連公立高中名校校長都為了達標，大剌剌地為文要學生去攻佔明星大學席次。看來台灣教育是出不了德國專業技工，也不可能誕生賈伯斯、祖伯克此類創新人物，因為教育只會誤人生又誤國家生存機會。（作者任職文教機構，新北市民）