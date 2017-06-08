自由廣場》〈青年論政〉大學畢業生看新竹高中事件

◎ 莊貿捷

近日新聞報導提到，有名新竹高中高三學生於「社群網路」中，指竹中校長李明昭發給高三同學的一封信中提到，今年有多少學生考取醫科、台大，似乎比有多少同學進入自己的理想校系顯得更加重要。事件躍上媒體版面後，李校長親自回應學生：「同學你好，這封信我只是用來鼓勵還在準備指考的同學，為他們加油打氣，沒有『貶意』任何人的意思。我承認也許內容八股，世俗了些，只是希望同學既然選擇指考就好好努力。身為教育工作者，期許學生有好的發展是理所當然，但願竹中的同學，都能愛所選擇，選擇所愛。」

回頭看前一封李校長公開信中的「宣傳」、「紅盤」、「數字」等字眼，其所代表的「功利」、「量化」等含意，甚至在回應學生的訊息中，自創「貶意」一詞，這回應對竹中學生來說不僅格外刺眼且顏面無光。而學生的批評文中，表示校方似乎不在意一個「人」將在未來學習自己熱中的志業，反而更在意「學生」所帶來的「宣傳功用」。再看李校長的回應，似乎也沒有發現自己什麼不對，身為校長帶頭鼓勵將面臨指考的學生們，立意良善並無感到不妥，只是「八股世俗了些」。

問題是：對於學生「好的發展」，是單就於「台、清、交、成、政」等名校能考上與否就可論定嗎？既然「身為教育工作者」，理應「傳道、授業、解惑」，啟迪心智、適性發展才是教育之根本，而不是以數據宣傳招生為基底，否則，這樣的教育核心到底與「學店」有何不同？

台灣教育趨於商品化下，學生淪為被販賣的商品，抹殺了身為「人」而存在的多元價值，這不也是這些年來台灣世代間，最強烈的隔閡之一嗎？這些年的教育，在量化且功利的社會下，追逐著薪資與經濟成長，多少打著教育之名的師長們，卻與教育之道背馳，教出被大多數家長「所期許」、師長「所讚頌」、社會「所綁架」的空洞靈魂，一個又一個打著名校光環的行屍走肉。對於一名頂尖高中並自詡教育工作者的校長來說，發表這樣的言論，的確也是反映台灣教育窘況的一面照妖鏡吧！（作者為國立臺灣師範大學大眾傳播研究所新生）