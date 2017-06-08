自由廣場》〈北社評論〉法官不是「官」

◎ 陳逸南

六月三日民間社團舉辦「二○一七人民期待的司法改革座談會」，鄭文龍律師指出，台灣的司法不受信任，高達八十四％民調不相信司法，他建議多元的法官來源，解決信任的問題。張靜律師指出，司法權來自全體國民，基於司法民主化理念，由人民參與審判，是目前世界潮流。

一九九六年六月林山田教授在「台灣的司法問題及其解決之道」一文指出，法官尚難獨立審判的原因之一為每位法官在理論上都是獨立的審判者，參與各級法院審判的所有法官，全部擁有相同的地位，而沒有高低與大小之分。可是在台灣，無論是法官自己或是社會大眾，都看到「官」，而沒有看到「法」，全把法官當做「官」來看。既然是官，則在地位上自有高低與大小的問題。

由於法官「升官圖」的存在，法官在這種「階梯式」的價值觀的支配下，只有順著既有的價值體系一階階地往上爬。法官既屬必須往上爬的官，自然不能「唯法是從」，也無法「無欲則剛」。導致有升官企圖心的法官，面對庭長或院長，有如行政機關中的部屬與長官的上下隸屬關係，揣測長官的意思，做成不公正的判決，在所難免。

中國人民高院田成有博士二○一五年六月在「法官不是『官』」一文指出，法官的權力不是來自於自身自然的擁有，而是來自於人民的委託和信任。法官裁判不能僅僅體現在邏輯的完美性上，而要建立在社會的支持和認可度上。

長久以來，在中華文化生活圈裡，「法官是官」，「民不與官鬥」為民眾普遍所認知，民眾對於司法的不信任，以及訴訟冗長，多年來一直難以改善，例如太極門案刑案部份經十年七個月才無罪定讞，而稅務案件迄今已逾二十年尚未結案。一九五九年發生的武漢大旅社案，到二○一五年經歷了四十六年。其解決方式之一為採行「陪審制」，由陪審團成員共同來認定事實，再由職業法官適用法律審判。

最近，法界與醫界熱烈探討的一件醫療糾紛訴訟案，發生迄今已逾十年，如果採行「陪審制」早就定案了。因此，大家要力爭人民參與審判的權利，且拋棄「法官是官」的落伍思維，當前參與「司法改革」的人士，對於「陪審制」的引進，認真思考一下吧！（作者為台灣北社理事）