自由廣場》蔡總統認為陳總統有罪無罪？

◎ 林健次

總統候選人蔡英文在2015/11/19說特赦陳水扁有幾個條件，其中包括：

一、要做司法研究，研究其他國家案例。

二、最大的原則是不讓社會在這個議題上繼續對立。

2016/10/18總統府發言人表示：「蔡總統選前說過，相關問題需要進行司法上的研究，但最大原則就是不讓人民在這個爭議上繼續對立」。比起候選人蔡英文，總統府認為：「現階段要確保陳前總統獲得醫療照顧，並且早日恢復健康」。

2017/5/31總統府發言人又重複去年十月的發言內容，並強調「現階段最重要」的是「最好的醫療照顧」。

綜合以上總統府說明，可以得到如下結論：

一、蔡總統認為阿扁有病。

二、蔡總統認為現階段最重要的是要確保陳水扁獲得最好的醫療照顧；至於特赦不是現階段最重要的。

三、蔡總統希望陳水扁早日康復。

四、只要人民在特赦陳水扁的議題上繼續對立，是不能特赦阿扁的。

第四點結論牽涉到蔡英文對陳水扁是否有罪的認定。大選時說「最大的原則是不讓社會在這個議題上繼續對立」，這句話有可能是為了不影響選票而說，很難做為分析的基礎。可是當選就任後還是重複同樣的原則，顯然她對扁是否有罪是有定見的。包括兩種可能：

一、蔡總統認為阿扁是有罪的；因為，要特赦一個她認為無罪的人，不用條件。要特赦有罪的人，對罪人是一種恩惠，所以在特赦的時候，才會設定條件。

二、蔡總統認為阿扁是無罪的，但是為了所謂社會的和諧、政治的穩定，請阿扁繼續犧牲，去換取中華殖民體制既得利益者的歡心。

遺憾的是，以上兩種說法都不利蔡總統。扁案在違法替換法官、逼證人做偽證、發明「實質影響力」定扁罪等「程序不正義」之下，假如蔡總統認為陳水扁有罪，那麼她與馬英九以及既存司法體系的差別又在哪裡？

假如蔡總統也認為扁案因程序不正義而判決「自始無效」，那麼怎能要求陳總統一個人犧牲、去遷就中華殖民體制既得利益者的法律偏見、成就所謂的族群和諧？

有權力、有資源、有責任，不讓社會在這個議題上繼續對立者，不正是做為總統的蔡英文嗎？

（作者為扁朝批評者，台灣教授協會會員）