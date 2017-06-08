自由廣場》三億元與特赦陳水扁

◎ 吳景欽

陳前總統參加感恩餐會，遭台中監獄嚴厲警告，關於特赦與否，再被提起。而據媒體報導，蔡政府在評估可行性時，對特赦可能造成扁家於瑞士凍結的三億多元得全數歸還一事，因怕引發民怨，致不敢動用此特權。惟如此的思考，果有其道理？

根據赦免法第三條，受罪刑宣告之人經特赦者，原則上，僅能免除其刑之執行，只有情節特殊者，才可將罪刑宣告無效。而就陳前總統已經判決確定的龍潭購地及洗錢案等，一旦為特赦，只是免刑之執行，罪仍存在，則之前法務部因此等案件確定，向瑞士法院要求解凍並匯回國庫的九億多元，自也無返還扁家之問題存在。

比較麻煩的是，目前陳前總統所涉及的國務機要費等五案，皆因疾病之故而停止審判，就此等案件，能否為特赦，一直有疑問。若按照法條文義解釋，既然特赦效力原則上僅能免除刑的執行，自應以已確定的有罪判決為行使對象。則陳前總統尚未確定且處於停止審判的案件，似乎就不能行使特赦。

只是在憲法與赦免法裡，對於總統的此等特權，只規定法律效果，卻未明文要件與範圍，則關於特赦的對象，就無法排除繫屬於法院，甚至尚未被起訴的案件。所以，就尚未確定的國務機要費五大案，實也非法律是否允准特赦，而是總統要否行使此特權之問題。

而若對陳前總統未確定案件特赦，法院就必須以追訴權消滅來為免訴判決。既然如此，就瑞士法院針對此等案件所凍結的三億元，就無法稱為不法所得，致不可能沒收。惟須注意的是，於去年七月一日生效的刑法沒收新制，不僅在刑法第二條第二項採溯及既往之立法，且根據刑法第四十條第三項，若因法律或事實原因無法訴追犯罪或判決有罪，針對不法所得，仍可單獨宣告沒收。

也因此，在總統行使特赦之後，檢察官仍可依此條文向法院聲請沒收陳前總統的三億元，並在本國法院裁判後，向瑞士法院聲請匯回。只是如此的單獨宣告沒收，實嚴重違反無罪推定原則，也暴露出刑法沒收新制可能違憲之疑慮。甚且，強調司法獨立及人權保障的瑞士，是否願意買帳，恐更有疑問。

（作者為真理大學法律系副教授兼系所主任）