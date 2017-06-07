自由廣場》綠能老兵談前瞻

◎ 邱錦松

近期政府所推前瞻基礎建設計畫引發社會廣泛的不同聲音，其中「前瞻」二字被評僅為形容詞，無法看出未來願景，且當中規劃的綠能建設亦受抨擊，筆者於綠能相關領域工作多年，針對我國綠能發展及目前政府所推的綠能前瞻項目，提出個人見解與各界分享。

臺灣的能源幾乎仰賴國外進口，發展具自主性的能源是極艱鉅的挑戰。再生能源因具有低環境污染及可循環再生的特性，已是國際間替代能源發展主流。回顧過去，政府已透過各項太陽光電、風力發電等計畫吸引國內外大型投資，以帶動我國再生能源設置及綠能科技的發展；但以筆者對我國綠能發展的長期觀察而言，若要完備再生能源發展環境，公部門除透過相關法規與制度調適外，亦亟需要強化多項基礎建設與研發工作。

例如，離岸風場開發所需要的專用碼頭、併聯設施，穩定再生能源供電的智慧電網、儲能技術等，都是必要的基礎建設，缺乏足夠的基礎建設將無法完成設置；再者，這些基礎建設需要提早完成，才不會阻礙各項綠能電廠的設置，說其具備「前瞻」性實不為過。完善前瞻基礎建設及提高綠能供應是環環相扣的，不能有缺口，少了基礎建設這最後一哩路，政府有再大的能源轉型願景、民間有再多的投資能量，仍然是空談。

此外，當我們在擴大綠能供應的同時，也希望能同時帶動國內相關產業的發展，不論從國內過去缺乏大規模開發綠能設施經驗的角度，或是從國內部分產業能量仍然不足的出發點，都需要集中資源進行技術研發、示範與驗證等，這類屬於蹲馬步的產業發展基本功，由政府以基礎建設的方向進行投資，確實責無旁貸。

就目前行政院提出的「前瞻基礎建設計畫」中綠能建設分項規劃加以檢視，約新臺幣243億元的特別預算預計投入太陽光電技術平台、海洋科技產業創新專區、離岸風電產業專區、綠能科學城、綠能科技產業化技術驗證平台、再生能源投（融）資第三方檢測驗證中心」等，希望能透過補足未來綠能發展所需各項基礎建設、技術驗證等缺口，帶動1.4兆元的民間投資，看起來似乎不可能，但其實是可行的。因為政府並不是僅僅投入這筆特別預算而已，還包括近2年預計編列的256億元年度預算、台電等國營事業規劃投資的智慧電網與綠能電廠等，把廠商設置離岸風電廠所需的組裝碼頭、產業提昇技術需要的集中式研發中心與新技術示範驗證平台、綠色金融體系、智慧電網與儲能等，整合在單一旗艦計畫，由政府領頭衝刺，此舉實屬必要，且應得到國人支持才是。

總言之，綠能絕對是未來趨勢也含有巨大商機，為達到2025年再生能源占電力供應20%的目標，「前瞻基礎建設計畫」中的綠能相關配套規劃確有其必要性。筆者過去參與我國風力發電的發展超過了30年，好不容易見到政府終於勇敢地邁出大步，統整所有的資源全力發展，相信對於我國離岸風力發電的有效利用及帶動風力相關產業鏈的發展有很大的幫助，這是一件非常有意義而且重要的事情，期望國人一起來支持！

（作者為工研院綠能所退休總監）