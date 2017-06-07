自由廣場》《林保華專欄》一帶一路的變相與反向

五月中旬，北京召開了規模盛大的一帶一路高峰論壇，有近六十個國家出席。這是中共召開十九大前的需要，因為習近平四年前提出這個龐大計畫，卻是慘澹經營，因此必須趕緊做門面功夫，否則何以向全黨全國做出交代？

一帶一路全稱是絲綢之路經濟帶和二十一世紀海上絲綢之路。前者經過新疆向西進入中亞後分為兩路，西北進入歐洲，西南進入中東；後者經南海，進入麻六甲海峽到印度洋，再經紅海穿過蘇伊士運河進入地中海沿岸的南歐與北非。

這個雄心勃勃的藍圖有兩個目的：經濟目的是投資開發路經的國家，消化中國的剩餘產品；秘而不宣的政治目的就是將中國勢力進入這些地區，因為必然有許多中國人進入，打造中華帝國朝貢體系。

前者為誘餌，一度吸引許多國家參與，富國投資中國主導的亞投行圖利，窮國則想從中受惠。然而後來習近平的強勢擴張政策，使相關國家深具戒心，因而成績乏善可陳。四年來被廣為宣傳的是七百六十億美元興建中國與巴基斯坦的經濟走廊，最後可能全由中國買單，加上由於凍土帶難開發，可能成為中國的財政黑洞。從中國進入泰國、大馬到新加坡的鐵路，即使是不敢違逆中國的泰國，態度也反反覆覆，至今沒有成事。

歐洲這次特別冷淡，只有地中海沿岸義大利、希臘、土耳其三個相對貧窮的國家領導人與會。新加坡深知中國的威脅，兩國關係緊張，總理李顯龍沒有出席會議；印度對中國防範更甚，也沒有出席，這兩個國家卻是海上絲路的要衝。

於是中國邀請智利與阿根廷兩國總統出席，一個在反方向的太平洋彼岸，一個在非洲的大西洋對岸，兩國同在遙遠的南極洲附近。今年三月，中國總理李克強訪問大洋洲，邀請入夥，紐西蘭應承，澳大利亞拒絕。海上絲路成為變相的環球海路，也進一步暴露中國稱霸全球的野心。美國及日本與會則是來摸底。

陸上絲路也困難重重，必經之路的中亞是俄羅斯勢力範圍，豈會輕易讓中國進入？如果絲路打通，伊斯蘭國恐怖份子將更輕易進入歐洲，歐洲豈會坐視？也有人戲謔說，中東恐怖份子將可以坐上火車，反向進入新疆與中國。因此，美國不必殲滅伊斯蘭國，只需把他們往東邊推擠，網開一面讓他們進入新疆，那麼中東恐怖份子將會與中共恐怖份子展開一場大廝殺而兩敗俱傷。不過新疆也將釀成生靈塗炭的悲劇。

觀察這一切，習近平這個一帶一路，是不是寬衣勒帶的自殺政策？台灣在一旁看熱鬧就好。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）