自由廣場》此「約」綿綿無絕期

看台新彰銀經營權爭奪的法律戰

◎ 陳彥良

彰化銀行將於六月十六日舉行股東會改選董事，大股東皆表態角逐董事席次，財政部和台新金控各提名五席一般董事、三席獨立董事。而日前高等法院宣判，財政部當年允諾經營權之新聞稿聲明，確屬表決權拘束契約，而且只要在財政部對彰銀持股未出售前、且台新金控仍為彰銀最大股東期間，財政部應支持台新金控指派之代表人當選彰銀全體董事席次過半數之普董席次，財政部負有繼續履行該允諾的義務。

不過，高院此等見解恐有應討論之處，且以往最高法院曾多次對表決權拘束契約明白表態認為，「若股東間得於事前訂立表決權拘束契約，則公司易為少數大股東所把持，對於小股東甚不公平，更易使有野心之股東，以不正當手段締結此種契約，達其操縱公司之目的，不特與公司法有關股東會或董事會決議規定之原意相左，且與公序良俗有違，自應解為無效」。

這種「只能投給你」的約定，在公司治理上真能達到股東的最大利益和公司最大利益嗎？特別是公司並非僅僅由資本所組成，而應顧及股東、勞工和公共福祉三大面向。這種把股權和表決權完全割裂的表決權拘束契約，在我國並非常態，僅明文於企業併購時或閉鎖型股份有限公司股東方得以書面契約約定其共同行使股東表決權之方式。

在國外，表決權拘束契約也有諸多限制，首先仍應遵守禁止有償原則，簡單而言，就是不能用錢買票。再來，正因股權和表決權長久分離並非常態而是變態，所以當然不能讓它變成，天長地久有時盡，此「約」綿綿無絕期。國外大多不允許超過十年，在德國和日本判決中也認為，長時間表決權拘束是違反公序良俗或公司法精神而無效。

近來不管是台紙案、大同案或彰銀台新案，都在在彰顯，在經營權爭奪的亂象中，公司法制老舊而必須翻修的必要，以及實務判決前後矛盾的混亂現象必須解決。故為免治絲益棼並求定紛止爭，本案仍應上訴最高法院，且應了解，不論彰銀最後到底花落誰家，在資本遊戲中，只有實力原則才是硬道理。

（作者為台北大學法律學院教授）