自由廣場》頂級人才？

◎ 林修正

要吸引頂級人才到台灣來，是許多人對政府的呼籲，並希望政府就就業、移民條件更加放寬。這當然有其立論基礎，但台灣真的需要為所謂的頂級研究人才、產業而放寬某些規定，甚至危害國內就業、產業發展嗎？

研究跟產業一樣，需要上下游的供應鏈配合、互相競爭、合作的廠商，才有群聚效果。現代的科技研究、產業，已經不是個人獨立從事，而是團隊努力的結果。因此，發展任何一項事業，不是單點突破，而是一批人就某個議題相關領域分工合作的研究、生產，才能成功。能力太強的人才，可能欠缺各類配合因素而飲恨失敗；太先進的產業若找不到相配合的廠商，也無法在台灣發展成功。

這樣的例子很多，台灣早期很多留美返國服務的人才，最後卻黯然離開台灣，最主要就是他研究的主題在台灣找不到配合的研究者，以致孤木難以撐天。

沒有頂級天才，不等於沒有發展。美國固然擁有很多頂級天才，在產業、研發有很傑出的表現，但其他科技發展不如他的先進國家，也各自就其努力的專長，有顯著成就。就算相對落後的印度、韓國，也在國際科技與產業分工，找到自己的定位。台灣做不出頂級的ＣＰＵ，但電腦要完成，必須台灣的廠商配合。

因此，台灣要從研究、產業團隊去看他需要怎樣的人才，而非一味要求有一流的人才到台灣來就學、就業、研究。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系副教授）