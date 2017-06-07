自由廣場》中國青年談六四

◎ 木下實

前些天是六四，我本來不想講些什麼，因為中國大陸實在平靜，大家該幹什麼就幹什麼，生活的問題遠遠比民主來得重要。要不是因為要開金磚會議，要求教堂自費裝監控，我根本不想提對中國已經絕望的民主。六四過去那麼多年了，民主的曙光連屁都沒見著，再樂觀的人也扛不住啊。

說到底，我不過是普通人，學生時代的暴走份子。我曾以為，懂得民主觀念就能解決社會問題，卻連自己身邊的事情都處理不好，這是明顯的大頭症。很遺憾的是，或許在中國有著民主觀念的人群就是這樣的人，畢竟有能力的都出國開啟新生活了，剩下不滿於現實卻又無力改變的人們，就把問題歸咎於別一個虛幻的議題之上。水平不佳，又長著一張仇視社會的臉，這不是噴子就是不融於社會的怪胎，我並不想用別的理由來遮蓋我做人的失敗。

我沒有要嘲笑那些衝撞體制的人，或者是為民主理念犧牲奉獻的勇士。前面提到的都是我隨口亂講的，因為我根本不是中國民主圈的一員，很多人我根本不認識。例如被共匪逮捕的李明哲，我甚至聽都沒有聽過他的事蹟。甚至民主圈根本不存在，這些被共匪逮捕的人根本和大眾的生活沒有什麼關係，認識的人都不多。中國關內近年來的群眾運動，都是因為什麼環保征地的議題，根本不是因為訴求民主手段，還都沒聽說過有哪位民運人士來組織這種事情。人民的痛楚並沒有在這種社會運動當中得到昇華，因為這些群眾運動根本不會去談起體制出了什麼問題，無論鬧得多大，最後人不撤職、法律不變。也難怪共匪能把脖子上的韁繩越收越緊。

自從我在高中開始和人談起六四以來，到底中國改變了什麼？我要罵當年那些學生領袖都是騙子，每年就上台表演一次，平常就拿著六四光環過活了。華僑既沒有被煽動起來，民主理念亦沒有深入人心。長期以來的活動都淪為理念的談論，卻不注重社會的實際問題，根本沒有搔到國民之癢。真的是一個水平比洪秀柱差，志向卻比林義雄還高的取暖團體。

（作者為曾來台當過交換學生的中國人）