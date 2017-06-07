為通過年金改革法案及前瞻基礎建設特別條例，立法院下週就要召開「臨時會」，民進黨團考量各項議事變數，這個暑假要接連召開三次，臨時會變成常態化，也是台灣特有的現象。

立法院每年有兩個法定會期，在「萬年國會」漫長的四十五年，長達九十個會期不用改選的年代，僅開過兩次臨時會。第一次是一九五一年七月，舊金山和約未列入中華民國，立委連署「討論對日和約草案未將我列入多邊簽約國家案」，邀請行政院長、外交部長報告。第二次是一九五二年行政院呈請總統咨請立法院審議「中華民國與日本國間和平條約案」等三案。顯見召開「臨時會」有時間的特殊性！

一九九二年國會全面改選後，立法院一般以「延長會期」方式，加減通過一些議案，對選民做個交代。公元二千年陳水扁執政不久即爆發「核四停建案」，二○○一年一月立委連署召開臨時會，決議核四預算繼續執行。之後幾個會期又分別召開臨時會，處理「金融六法」，「基隆河整治特別預算案」等等，臨時會自此走向「常態化」，「慣習變自然」。馬英九執政時期如此，蔡英文一年多來也是如此。

立委如果好好在會期間開會，似乎沒有每個會期休會就召開「臨時會」的必要；但若立委在會期間怠惰偷懶，召開臨時會通過一些議案，好像也無可厚非。

立法院的開會方式應該做些改變，第一、必須大幅縮短總質詢的時間，以利審議法案。因為總質詢經常議題重複，每會期各黨團推派政黨代表來質詢即已足夠。其次，立法院應該訂定強制規範，各項會議期間禁止立委上政論節目扮演「名嘴」作秀，立委的職責是留在會場開會，這是民脂民膏，豈容他們變相揮霍！（陳杉榮）