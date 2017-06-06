《自由廣場》美退出巴黎協定 對台灣是好事

◎ 黃天麟

美國總統川普一日宣布退出國際為對抗氣候變遷而制定的巴黎氣候協定。此舉不但惹怒全球，美國國內的反彈亦不少。宣布之前，企業大咖包括英特爾、微軟、蘋果、google、特斯拉都極力勸阻川普，特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）甚至嗆辭顧問。為推動「美國製造」而有求於這些企業大咖的川普，為何仍然不顧排山倒海的國內外反對聲音，毅然宣布退出巴黎氣候協定？川普應有其堅持的理由與炯識。

川普在退出演說中強調美國優先，他說，該協定對許多國家有利，但對美國及美國勞動者不利。值得注意的是，川普還直指，中國在該協議下往後十三年，碳排放總量還可以增加（註：該協定對中國要求其碳排放，在二○三○年需達到二○○五年碳排放量與ＧＤＰ之比減少六十至六十五％。但因中國ＧＤＰ在加速成長，依此，中國至二○三○年還可增加碳排放量），美國則必須大量減少，美國還為該協議基金貢獻三十％的金錢挹注，協議對美國大大不利。

中國雖在世界舞台上張牙舞爪展示其霸氣，但在各項國際協議上，即慣以「開發中國家」的定位占盡便宜，如二○○○年堅持以開發中國家加入ＷＴＯ，避開了經濟強國應負的國際義務。貿易的自由化、全球化亦復如此。中國以專制的國家資本主義享盡了全球化的好處，實際上又是保護主義色彩最強的國家，此次的巴黎氣候協定，亦以每一國民所排放的碳量仍不及已開發國家為由，將減碳大責推給美國，迴避了中國乃當今碳排放量高居世界第一的事實。

美國退出巴黎氣候協定，對台灣言有下列意義：

一、顯見，中國在川普心目中仍是美國經濟、軍事的頭號競爭者、威脅者，對於中國從美國的退讓中得取太多利益，一直耿耿於懷。

二、川普對「美國再偉大」的信念甚堅，這樣的川普定會更重視「台灣對美國國安的重要性」。強大的美國也才有足夠的力量保護台灣。

三、若台灣經濟上能與美國做更緊密的結合，經安問題上必會獲美國之重視。

四、台灣之排碳問題亦很嚴重，美國退出巴黎協定，使台灣在排碳問題上的國際壓力減輕，有助於台灣對「非核家園」的追求。

有人質疑美國之退，正好給中國演起對抗氣候暖化的旗手，對此，白宮官員之反應即是「fine」（很好）。本文在此不再深入探討川普退出巴黎協定的「是」或「非」，這可留給專家持續去探討，但起碼對台灣而言，不見得不是一樁好消息。當政者大可放心，勇敢地向國際爭取我國的國際權利與主權。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）