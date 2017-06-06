《自由廣場》「漸進式退休人力再運用」芻議

◎ 洪裕仁

報載主管機關正研擬一套「漸進式退休人力再運用」制度，規劃在達可開始支領月退休金法定年齡前一定期間內，提供部分工時並領取全額月退休金或部分津貼。(http://www.chinatimes.com/newspapers/20170528000275-260118)筆者忝為躋身公職二十餘年之公職老兵，略表淺見如次。

一般印象中大多認為公部門只會墨守成規等因奉此，此次主管機關打破成見，籌謀新做法，姑且不論最後定案為何，都值得人民肯定。揆諸此次草案，筆者認為尚有下列幾項可考慮之處。

首先是資格條件可再放寬。一項制度若限制過於嚴格，可能導致適用者寥寥無幾，失其美意。因此，該項制度不妨考慮兼領月退休金者亦可納入適用範圍，每日部分工時提高，增加彈性。

其次是可考慮放寬兼職規定做為配套措施。現行如違反兼職規定，嚴重者將導致撤職下場。推行新制後，所領津貼與現有薪酬落差不少，且不得加班，故如放寬兼職規定，一方面可減少收入銳減之憂，另一方面能讓對公職已無熱情之申請人培養第二專長與發掘興趣，獲益匪淺。

韓國有套目的在提振經濟與增加青年就業機會之計畫，方式為具一定年資者退休前薪資逐年遞減而保障可任職到退休年齡，再把省下之經費拿來僱用年輕人。此做法較激進，惟仍有能借鏡之處。

少子化與老年（高齡）化浪潮鋪天蓋地席捲而來，應以國安問題視之。加上在年金改革熱議下，報考公職人數呈遞減之狀，軍警招生門檻亦現下降趨勢，往後會否影響國家長久競爭力，是政府另一該深思之相關課題。（作者為公部門人事主管，人力資源碩士）