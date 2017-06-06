《自由廣場》基隆水災談民進黨會不會反省

◎ 李道勇

豪大雨發威，去了又來，基隆災情慘重，據防災應變中心統計，基隆淹水八十五件、土石及其他災情等共計一八八件；全市有一人失蹤、三人受傷。為此，市長林右昌日前公開道歉；林右昌 說︰「基隆市民受到這麼大傷害，我要對所有市民表示抱歉，市政府力有未逮，未能在最短時間解決問題。」他沒有把責任推託給梅雨鋒面，也沒有抱怨西南氣流擴大災情。

事實上，基隆半天降雨量超過三百五十毫米，是一九七五年以來的最大降雨量。金山、萬里降雨流入基隆大武崙溪，產生加乘效應，在四小時內兩度溢堤，一輛計程車幾乎滅頂。

其實，這次水災對基隆市民的傷害，還沒有九十年納莉颱風那麼大。當年基隆河水位暴漲，上游貨櫃場貨櫃隨著洪水往下游衝撞，碇內便橋應聲斷裂，暖江橋護欄全數遭撞毀，八十多年歷史的台鐵八堵鐵橋更被貨櫃撞成兩截，鐵橋上還留著十三只大貨櫃；又因垃圾及貨櫃屋橫亙，減少三分之一排洪量，以致基隆河河水從竹仔嶺隧道漫入龍安街，造成仁愛區災情嚴重。那時的基隆市長是李進勇，民進黨的政治人物似乎都要接受前所未有的考驗。

誰說民進黨不會反省？行政院記取當年納莉等教訓，乃核定「員山子分洪工程計畫」，隔年六月開工，九十三年的九一一豪雨、納坦颱風及南瑪都颱風，隧道三次提前啟動應急分洪，有效降低下游洪水位。如今，員山子分洪道可將基隆河八十一％洪水分流入東海，確保基隆河下游的北北基八百萬人口倖免於水患。（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）