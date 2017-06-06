《自由廣場》李前部長，讓我們用事實檢驗...

◎ 林榮川

前內政部長李鴻源直言政府要治水有方，切勿再迷信「工程手段」，並說前瞻基礎建設就是循工程方法的思維。

試問：李前部長口中的「海綿城市」及低衝擊開發的達成，不也是工程方法思維另一種呈現嗎？李前部長任內中港大排的整治，正是藉由污水截流、河道整治及水環境治理工程才完成是項計畫，且所費不貲！

前瞻基礎建設中的水環境計畫，是採韌性城市的思維去架構，除了持續推動治水工程外，水資源工程也做相當比重，例如為了降低颱洪期間原水濁度高的問題，除採伏流水外，也強化地下水戰備井網計畫，避免類似台北市喝到濁水的現象再發生，以上皆是工程手段的解決方案。

至於李前部長所說的總合治水，事實上，各地方政府已嘗試在推動，並非先知卓見。以筆者曾服務的雲林縣政府為例，早在一○二年已成立總合治水推動平台，其中包括綜合治水、地貌改造、空間策略、產業調整、水資源利用及氣候變遷等策略，由首長統籌指揮府內各局處，除了完成雲林縣綜合治水規劃外，也完成區域計畫擬定及易淹水地區十三個鄉鎮空間規劃，配合國土計畫，將雲林縣建構成韌性城市。由過往逢水必淹到前天強降雨的淹水災情，驗證了基層公務人員的努力沒有白費。

以土地使用管制的手段來配合治水還有一例。為解決水土保持法「海平面一○○公尺以上均屬山坡地」的限制，造成新北市林口台地發展遲緩，民國九十二年時任縣長的蘇貞昌，推動林口台地山坡地解編工作。為了讓開發行為不影響下游八里紅水仙溪及五股五股坑溪的居民安全，利用公園、綠地、廣場及文教用地廣設滯洪池，同時要求所有開發案甚至私人建築均應設置滯洪設施，並修正都市計畫的土地使用管制要點，徹底實施滯洪的觀念。誰知周錫瑋縣長一上任，就停止滯洪池設置，要求水利局重新檢討，結果帶來下游的嚴重災情，而趕快重啟滯洪池建置，當時的副縣長，正是以水利專業著稱的李前部長。

治水的觀念與工程手段與時俱進，總合治水是正在實踐的方法，但不宜以此貶抑水利規劃與水利工程的專業。

（作者為雲林縣政府前水利處長）