自由談》要治水，最不要口水！

極端氣候發威，暴雨強襲，治水又成話題；網路時代，政治口水傳染更快，狂噴口水淹沒真相成了新問題。台灣從來不缺政治口水，口水如惡水，會沖垮人間互信，要治水，就別亂噴口水！

治水，台灣砸下很多錢，一砸再砸、愈砸愈多，以下僅列出十七年來的治水「特別」預算，各級政府年度治水預算不在內：

二○○一年到二○一○年，基隆河流域整治，十年三百一十七億元。

二○○六年到二○一一年，石門水庫及集水區整治，六年二百五十億元。

二○○六年到二○一三年，水患治理，八年一千一百六十億元。

二○一○年到二○一五年，曾南烏治理及南部供水，六年四百一十六億元。

二○一四年到二○一九年，流域綜合治理，六年六百六十億元。

二○一七年到二○二四年，前瞻基礎建設─水環境建設，八年二千五百零七億（治水直接相關部分，縣市管河川、區域排水改善七百二十億元，中央管河川、區域排水及海堤改善四百三十一億元 ）。

以上六大治水「特別」預算總計三千九百五十四億元，十七年裡，綠、藍各執政八年、再換綠一年，有綠編預算藍執行或藍編綠執行，當年審查時就互批、執行時更互相否定。特別治水預算的現象就是，換黨執政或遇重大災害，就出現一個新的「特別」預算。

治水花大錢，效果呢？獲益的人視為當然，受災人民一定不滿意，因缺乏具公信力的效益評估報告，口水從不缺，錢沒有花在刀口上，頭痛醫頭、腳痛醫腳，爭議從未斷。

記得大台北防洪計畫（含二重疏洪道、員山子分洪等）三十多年前動工時，負責執行的鄭水枝、洪炳麟、許時雄等官員，那個不是被罵臭頭？於今來看，當時不做，現在後悔都來不及。政客、部分名嘴以噴口水為常業，不必理會，但學者、官員與其互噴口水，不如好好共思怎麼治水吧！（胡文輝）