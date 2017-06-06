社論》振興經濟 政府做的太少

蔡英文政府執政已經邁入第二個年頭，如果過去的一年，人民是以低民調給新政府打了分數，則未來的這一年，政府應該如何認識問題、解決問題，以開創新局？主政者心中必須要有答案，進而調整既有的作法，並且採取具體的行動去實踐，才可能翻轉情勢。

人民為什麼對執政成效不滿？是推動改革，因而得罪了既得利益者？是支持者的耐心不夠？如果主政者是這樣的認知，可能就找錯了方向。因為既得利益者畢竟是少數，年金改革的軍公教人員、黨產處理的國民黨權貴，乃至司法改革的院檢系統，任何議題皆然。何況，贊成自我改革者所在多有。既然是少數，就不至於在民調上構成統計上的意義。這些改革的方向，基本上都是在對支持者兌現支票，若支持者有意見，「太慢」顯然不必失望若此，恐怕更有「太少」的問題。

過去一年，大家普遍認為什麼做的太少？檢視政府所有的政策，可以很輕易歸納出一個結論，就是一律是所得重分配與轉型正義，有關人民最在意的振興經濟，政府則沒有呈現相同的能量與比例在戮力以赴。好不容易四月二十六日在立法院初審通過的「前瞻基礎建設計畫」，對照於馬英九政府時代發放的消費券，以及二○○九年開始陸續執行的「愛台十二項建設」，延續的竟是相同的思維產物，就是擴大財政支出。

曾經以亞洲四小龍之一而自豪的台灣，為什麼十多年來一談到經濟策略，就只剩擴大財政支出一招？原因可能是因為這最簡單，只要編列預算就好，而且容易討好，屬於短期作為。但是事實證明，這種以擴大財政支出的方式來發展經濟，不僅只是治標效果不佳，而且會留下許多後遺症，目前遍佈全台的「蚊子館」、「孑孓館」就是證據。

事實上，台灣要發展經濟的根本之道在改善投資環境，以及和國際接軌。前幾天，林全院長在台商聯誼活動中表示，希望創造一個沒有風險，儘量減少變動和意外的投資環境，讓台商對於政府的政策都能夠預測，讓台灣儘量走向全球化、國際化。可見林院長深諳箇中的道理。

改善投資環境，這個目標看似千頭萬緒，其實大可從政府本身先做起。舉例來說，政府目前還掌握大量的國營事業，尤其是公股行庫。當我們看到中國，不只將「區塊鏈」列入十三五規劃的發展重點，同時在上海，一支手機就可以搞定很多和消費有關的事情；而我們的這些公股行庫，普遍的經營觀念卻落後於世界潮流之外。八大公股行庫的董事長，高達六位是酬庸給財政、金融幫的退休官員；華南金的新任總經理近日發布，係由前金管會主委丁克華的太太出任，原本就近親繁殖的生態是否更為雪上加霜，又在圈內引起側目與議論。

更嚴重的是，這些公股行庫被少數人打著「捍衛全民資產」名義所挾持。最近鬧到高院的台新彰銀案，是個典型的案例。二○○五年，陳水扁政府為解決彰化銀行呆帳過高問題，邀約國內外投資人參與競標入股彰銀，並承諾將移轉經營管理權給得標者；後由台新金得標，成為最大股東。但是二○一四年，馬英九政府卻違反白紙黑字承諾，不再支持台新金掌握彰銀經營權，雙方因而對簿公堂。高院近日的判決直指：「財政部實違反誠信原則，並造成政府失信於民的惡例，自不可取」，應支持台新金取得過半數的彰銀董事席次。

讓人訝異的是，蔡英文政府似乎並不準備趁此機會結束紛擾，竟有意放任財政部浪費公帑繼續上訴，試問，未來三審定讞，萬一財政部敗訴，巨額的損失，政府要如何收拾後果？尤其，從公司治理的角度，六月股東會改選在即，政府作為彰銀的第二大股東，沒有理由不找最大股東坐下來協商，共同找出解決方案的道理，政府為何怠惰、迴避？其向國際訴求減少投資風險的履約承擔又何在？

台灣的投資環境，因部分官僚特權與少數反商民粹而惡化，當然不僅於此，但是一葉往往可以知秋。振興經濟，是恢復民意信賴的頭號課題，這是民之所欲，政府不可以做的太少。