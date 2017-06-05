自由廣場》美國重申對台軍售的四點戰略意涵

◎ 張漢平

美國國防部長馬提斯在三日參加新加坡舉行的「香格里拉對話」表示：「美國仍堅定致力與台灣及其民主政府合作，提供其必要的防衛軍備，此為符合台灣關係法所闡述的義務。」在美中雙方正值合作有效解決朝鮮問題的蜜月期當下，這個論調存在某種意涵格外值得關注。

我們從川普上任以來極力企達「讓美國重新偉大」目的的視角來解讀，美國在乎的不單是國內經濟利益的有效提升，力抗中共持續站穩全球霸主地位則是重新偉大的必備條件，因此重申對台軍售的戰略意涵應包括：

一、確立台灣是美國在西太平洋防堵中國不可或缺的角色。

二、表態在美中政治議題上恪盡「台灣關係法」的責任和義務。

三、宣示台灣依然存在美國與中國大陸競爭過程中的有力夥伴。

四、強調美國「重返亞洲」確保亞太與南海地區的安全和穩定。

台灣處在美中地緣政治交鋒敏感地帶，如總統府所言，感謝美國對「台灣關係法」的支持，也樂見美台雙邊持續的深化合作與交流；此外，兩岸關係現階段的歧見化解、穩定交往、互信機制的建立，都攸關台灣的安全與發展，不可不慎。

（作者為陸軍備役上校、政治大學外交系碩士）