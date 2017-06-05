自由廣場》水環境建設 不能再拖

◎ 莊均緯

記得前些日子各界質疑前瞻基礎建設中之「水環境建設」不具「前瞻性」，但由這幾天暴雨所帶來各地洪水災害之衝擊，水環境建設是否為「前瞻」，並非問題，只要能降低災害的衝擊，都應加速推動。

包括九二一地震、納莉颱風、八八水災等嚴重傷亡教訓，天然災害發生是國人可預見、卻難以預測的，因此防災、減災政策之施行至關重要。例如前內政部長李鴻源曾表示，台北地區三百多年沒有發生大地震，台北市五十年以上房屋超過三萬戶，有五大土壤液化潛勢區，有一百萬人住在土壤液化潛勢區內，如果發生規模六．三以上地震，恐造成四千戶房屋倒塌。惟目前防災型都市更新推動成效不彰，災害風險之大令人憂心。

不僅都會區之建物老化危害及都更問題，全台與人民生活息息相關的公共設施，亦應逐步進行安全體檢及加強維護管理，諸如道路、橋樑、邊坡擋土牆、公共管道、下水道建設等。政府實應主動推動土木工程法之立法，才能將管理維護機制納入實施。也要因應未來氣候變遷之挑戰，儘速改善易淹水地區、排水及河川整治、防洪工程、水敏感城市等基礎建設，使建設計畫能瞻前也能顧後，真正留給後代子孫成為有用且重要的資產。

（作者為台灣省土木技師公會常務理事）