自由廣場》長照法上路 這些問題未解

◎ 沈政男

〈長照服務法〉連同八個子法六月三日正式施行，新法上路，最大問題是沒有處理外籍看護的定位。台灣目前的長照體系，乃由廿多萬外籍看護大軍撐起，十年、廿年後，當需長照老人家呈倍數成長，台灣是不是還要繼續引進那麼多外籍看護？如果不是，外籍看護在長照體系的未來角色為何？

其次是財源的長久對策不明。衛福部網站的投影片說，依〈長照服務法〉設立的長照基金，乃為了長照機構軟硬體建置之用，而「負責服務給付的〈長照保險法〉還在立法中」，到底將來要採取稅收制還是保險制財源，顯然舉棋不定。

包括外籍看護在內的長照人員，未來將會接受訓練，但訓練場所與師資何在？須知受訓人員數以萬計，以每人至少上課九十小時計算，去哪裡找那麼多教室與老師？

此外，整部〈長照服務法〉只管失能，完全沒有失智的概念。在居家服務與社區服務項目裡，只提到身體與日常生活照顧，以及心理支持，沒有活動治療。活動治療對失智症照顧非常重要，比如懷舊治療，可以安定老人家的情緒，減少藥物與約束使用。

最後，團體家屋、小規模多機能等新興照顧模式，都是拷貝國外做法，但空有名詞，沒有設置細節。此外，對於照顧管理制度的著墨也太少。究其根本，乃因〈長照服務法〉原本的立法意旨，是要搭配〈長照保險法〉，但蔡政府擱置了〈長照保險法〉，改採稅收制，卻又保留了原本的〈長照服務法〉，於是形成了長照法難有用武之地的局面。

（作者為老年精神科醫師，專研失智與長照）