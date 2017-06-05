自由廣場》偏鄉迫切需要兒童救護直升機

◎ 郭明裕、郭明實

四月底，台灣兒科醫學會舉辦專題演講，討論台灣兒童醫療在偏鄉的困境，邀請花蓮、金門、澎湖、恆春等第一線兒科醫師見證她們行醫救人的甘苦，共同的心聲就是重症後送醫療的困境。

三年前，一位台東馬偕醫院女醫師為了搶救一位早產兒，搭救護車經南迴公路護送到高雄醫學中心開刀的心路歷程故事，讓人心疼與心酸。後山醫療貧乏凸顯出台灣偏鄉兒童醫療困境已有多麼嚴重的程度，這對舉世第二好的台灣全民健保制度是一大諷刺，其實台灣早就有一半鄉鎮已沒有小兒科醫師了，偏鄉醫師五大皆空眾人皆知。

九○年代在美國亞特蘭大的艾莫瑞（Emory）大學醫學中心，就擁有兒童專用救護直升機與救護車隊，服務範圍為四百公里方圓，服務人口為八百萬的喬治亞州居民。台灣的醫療範圍與人口比這一條件更迫切需要這一設置，而中央山脈與離島地形更適合這一後送體系，當年艾莫瑞大學醫學中心的這一兒童救護直升機設置，竟然是來自於可口可樂公司對家鄉的回饋捐贈，這種對兒童生命的尊重，值得台灣衛福部、台灣企業界效法。現在，這一體系一年為喬治亞州後送五千件緊急醫療病人。

偏鄉醫療後送系統，其實在台灣北部山區也依然需要。前年我們在山區義診的一位氣喘小病人，就在後送的山路中死去，這說明了在高山山區設立救護直升機專用停機坪有其必要性，減少急重症搶救所需的黃金時間，刻不容緩。

（作者分別為台、美小兒科資深主治醫師）