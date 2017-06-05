自由廣場》傅崐萁與陳水扁

◎ 黃帝穎

近日痛批蔡政府的花蓮縣長傅崐萁，可能參選台北市長。然而，傅的炒股官司已拖延逾十七年，嚴正挑戰司法的公正性及司改成效。

其中，傅崐萁涉入台鳳炒股案，檢察官於二○○○年提起公訴，案經二○○九年台灣高等法院更一審判處傅崐萁有期徒刑四年、併科罰金二千萬元，理由更指出傅崐萁連續炒股嚴重影響金融市場交易秩序，且態度不佳，未見悔意，又無故不出庭。但經傅上訴後，拖延至今逾十七年。傅另涉入合機內線炒股案，案經台中高分院判刑三年六個月，傅提起上訴後，此案件也是拖延逾十年未結。

相較之下，陳前總統龍潭案，姑且不論本案有特偵組教唆偽證、法院換法官等程序正義問題，單論案件審判時程，亦足見司法的差別待遇，龍潭案是二○○八年十二月特偵組偵結起訴，歷經三審至二○一○年十一月最高法院自為判決，不到兩年時間，全案定讞。

相較於傅崐萁的兩件官司，動輒拖延十多年，讓傅可以歷任國民黨立委及兩屆花蓮縣長；對照扁案不到兩年即可定讞，陳前總統從起訴前羈押，直接轉為定讞後服刑。司法的差別待遇及今年的司改成效，傅崐萁案正是觀察指標。

（作者為律師，永社副理事長）