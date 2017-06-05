自由廣場》「電扇頭」看總統演講

◎ 方復權

週末暴雨襲台，造成怵目驚心的水害。待在家裡觀賞電視節目之際，突然發現「二○一七總統府音樂會」移師屏東演藝廳的錄影轉播。但令人傻眼的是，總統蔡英文開幕致詞時，頸部竟然像裝了電扇馬達，全程「定速、定頻、固定角度」左右來回、掃視台下的觀眾，完全沒跳針。老實說，讓人看了非常不舒服，感覺頭暈目眩。

筆者大膽推論，蔡總統應該是受了四、五十年前的老師所傳授「演講（比賽）時眼光要輪流注視聽眾（或評審）」之荼毒。現代的演講，觀眾要求很高，絕對聚焦內容、口才與肢體語言，看看熱門的TED就知道。即便要用眼神關愛聽眾，融為一體，也要考慮「過猶不及」，而不是像個機械人擺動。事實上，聽眾的身體、頸部及眼珠三個部位都會隨著演講人而轉動，如果演講人能掌握技巧的話。

有學者指出，小英在政大教書時，常常頭低低地沿著牆壁走。這種保守、一成不變的習慣和「電扇頭」如出一轍。

回顧小英總統就職一年，就像無聲電扇自顧自地慢慢轉動，即便民調是直直落；而財經背景出身的閣揆林全，也拿不出甚麼能感動民眾的政策。如果再繼續過這樣的日子三年，如何向台灣民眾開口「再續前緣」？

（作者業國際貿易，台中市民）