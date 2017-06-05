自由廣場》來看戲喔 談《李天祿的四個女人》

◎ 顏綠芬

《李天祿的四個女人》是甚麼？小說嗎？不是！電影嗎？不是！布袋戲嗎？不是。用台語發音、有歌有舞，將在台北的國家戲劇院（六月九、十一日）、台中國家歌劇院（六月十六、十八日）演出，那是歌仔戲吧？也不是！這是一齣全新製作、以現代國樂團伴奏的台語歌劇！

李天祿（一九一○至一九九八）是誰？老一輩的台灣人應該都知道，他是布袋戲的傑出藝師，「亦宛然」就是他創設的。他不僅名滿寶島，還紅到法國，曾獲得法國文化部長頒贈「騎士榮譽勳章」。一九九○年代則獲得教育部「民族藝術薪傳獎」榮譽；李天祿也是名導演侯孝賢的《戲夢人生》（一九九三年）裡的主人翁。他的布袋戲傳人陳錫煌（長子，冠母姓），目前是國家重要無形文化布袋戲的保存者。

這齣由台北市立國樂團委託作曲家錢南章創作的歌劇，發想自文學家路寒袖〈緣分既了，悲喜自在─我如何寫李天祿的四個女人〉一文，劇本也以此發展而來，並使用其〈李天祿的四個女人〉及〈布袋戲〉共五首台語詩作成為劇本骨幹。全劇共分成兩幕五景，有歌有舞，更將布袋戲彩樓搬上舞台。是一個令人笑中帶淚的台灣故事，在語言、文學、音樂、戲劇的牽引下，共同見證李天祿與四個女人的生命故事。

台灣的傳統戲曲隨著時代的更迭、老藝人的流逝，幾乎已從舞台消失殆盡。六十歲以上的長者難得有機會重溫兒時的廟前搬戲。這部新歌劇的劇本由賴美貞女士執筆，我有幸先睹部分文稿，深深為其文字和語韻之美所吸引，尤其字裡行間蘊藏了許多民間俚語，常令人莞爾。例如媒婆唱：「…你看我這支璇石喙，穩痀的、缺喙的、跛跤的，我攏會當牽紅線，我是天下第一名的大媒人。」「…阿祿仔兄你恬恬聽，阿茶青春又美麗，台北城內無人比，閣是陳家千金女，娶一个好某，較贏過三个天公祖。」賴美貞不僅深諳台語文字、語韻、俚語之美，數十年在合唱團歌唱的薰陶，也讓她與夫婿作曲家合作無間。擔綱演出的歌唱家，也都是一時之選：林孟君、陳美玲、翁若珮、鄭海芸、王典、孔孝誠…等，全劇由曾慧誠導演。

來看這齣台語歌劇，只要聽得懂台語，保證不用看字幕，就像我們小時候看歌仔戲、布袋戲一樣！讓你又哭又笑！

（作者為國立台北藝術大學音樂系教授）