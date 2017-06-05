鏗鏘集》柯半仙把扁毛同籠

扁粉叫柯半仙向小英喊話，要求特赦阿扁，還算知道分寸；柯半仙避「特赦」而談「解決」，似乎也政治精明，但他開的處方卻把扁毛同歸一類，要「政治學中國」，實在白目。

阿扁「民間醫療小組」，熱心救扁，卻動輒得咎。說阿扁好轉，則官司要恢復審判，或抓回去關；說惡化，那保外就醫是白混。醫師以診斷與治療專業，可以論述阿扁應保外就醫，卻不能說只有「特赦」才能恢復健康。

特赦有法律程序問題，也有政治與社會觀感問題，社會上可能有很多人認為司法對阿扁不公，或阿扁關七年也關夠了；但讓阿扁違越保外就醫的限制，炒作特赦新聞算成功，爭取社會同情卻是失敗。

扁迷一人一把號，各吹各的調，並沒有完整的樂章，不以就醫為優先，只急於要求特赦。高院以阿扁出席募款餐會舉止正常，要傳他出庭看停審理由是否消失。就早日結束法律程序而言，這也許是正面發展，但扁粉發言人竟稱扁的病情比停審時惡化，那醫療小組豈能不受人質疑？

柯半仙不敢回應「特赦」的要求，只強調扁案要「處理」，但他與連少爺對壘要去學中共，處理扁案居然也建議學中共定調老毛的方式，真是政治庸醫。

台灣不是中國，阿扁不是阿毛。中共一黨專政，沒有言論、學術自由，在毛死後用決議案把阿毛歷史功過硬作成「定論」，柯半仙要民進黨學中共實在太秀逗。

阿扁面對的是司法，不是歷史功過問題，台灣既以民主法治自豪，就應依法行事。阿扁不承認有罪，扁粉指審判不公，審判尚未終結，卻要小英負起政治責任給予特赦，未免太超過，難怪柯半仙也要顧左右而言他。

（作者王景弘，資深新聞工作者）