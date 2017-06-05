自由共和國》許玉秀／對司法改革總結會議的想像

許玉秀／前大法官

司改總結會議到底怎麼進行？所有國是會議委員都好奇吧？我也很好奇。第四組分組會議結束之後，處理完所有決議和決議說明，終於得空回顧和前瞻一下。

分組會議是全面性的診斷

在籌備初期，所想像的司改議題，其實並沒有這麼多。認為總有些事項，司法院和法務部已經開始推動，有些事項院部應該提出具體規劃內容、推動方法及進程，籌委會審查後，如果認為可行，就不需要放上國是會議討論。院部也應該主動建議那些事項非經國是會議討論不可。

但經過三個多月的分組會議，把所有議題處理一遍，才發現院部恐怕到現在，才有能力明白列出已經在推動的改革事項，才能夠確認哪些事項可以提出具體規劃內容、推動方法及進程，也才可能建議哪些事項非經總結會議進一步討論或確認不可。

很慶幸當初籌委會面對社會各界所提出來的問題，持開放的態度，一視同仁，而不是自以為是菁英，只有自己認為重要的，才需要提到國是會議討論。

長達三個多月的分組會議，因而能把各界關心的議題，都逐一處理一遍，也終於對數十年的司法沉痾，有一個全面性的診斷。對於司法體制的各種病症有足夠的認識，所擬出的一些處方，也才具有「證據能力」，可以進行證據價值的評估。

互相幫忙處理對方關心的議題

分組會議啟動之後，遭刪減的議題有限。以第四組為例，第一次會議中，每一個議題都有委員認為很重要，包括代表檢察官和法官的四位委員。在每個議題各有熱烈擁護者之下，沒有任何議題被放棄。

這其實很容易理解。沒有人無所不知，所有人只可能各有關注。如果真心想完成一個共同的改革大計，就不容互相否定，而是要相互尊重對方的關注，在有限的時間之下，互相協調。

所以不是只有自己放的才是天燈，別人放的都是垃圾。如果自己一定要放天燈，也要幫助別人放天燈，讓彼此的天燈都不會成為垃圾，而能夠為彼此帶來幸運。走遍五組每一場會議，所有認真完成分組會議的委員們，向我展現了這種智慧。

總結會議要做什麼？

根據三個多月來的經驗，一天的會議，二十個成員，所可能處理的議題數量、可能有怎樣的討論深度與廣度，所有國是會議委員應該都心裡有數。

兩天的總結會議，一百多人參加，連四個議題，都不容易處理。就算延長時間，會議期間不可能多過三天，三天也不可能讓四個議題增加為八個。

現實上，應該不可能只處理四個或八個議題。因此可以想像，總結會議的兩天，不可能用來漫無邊際地討論，必須用來慎重地做決定，縱使討論難免，也必須非常精準、切中要害。而縱使只做決定，也不可能處理上百個議題。

那麼總結會議之前，必須找出決議的整合可能性、訂出表決的優先順序。對這點，籌委會自始胸有成竹。

做好實施的準備

針對五個分組所做成的一百多個決議，要如何進行全面性的盤點呢？

首先各組或許可以選出三個最重要、必須優先落實的決議。以第四組為例，究竟是沒有表決通過的人民參與審判？法庭直播？卷證不併送的起訴狀一本？訴訟外處理機制？還是多元合一的法律人專業資格考試？

其次，找出各組可以互相連結的決議。例如第一組有修復式正義，第二組有以訴訟費用紓減訟源的規劃，第三組有緩起訴，第四組有多元訴訟外處理機制的設計，第五組也有藉由除罪、特別財產犯罪刑事訴訟繳交裁判費的規劃。這些決議可以整合成一套紓減訟源的對策，並包含一些具體的執行事項。

接著替每一組的決議規劃出實現的時程，一年內、二年內、三年內、五年內逐步落實的項目。例如紓減訟源的對策，一年內可以完成修法，之後三個月內讓各種機制開始運作？

改革已隨著國是會議啟動

以第四組的議題為例，關於「以重建司法系統與人民的關係」制定數位和開放政策這個建議，在本組資訊專家張維志委員為了索取資料，而和司法院及法務部資訊單位有所接觸開始，已經實質上促成院部資訊單位，立即採取某些改革行動，換句話說，司法陽光的議題，已經開始推動。借助於數位程式改革裁判格式的計畫，也是一樣。

另外，藉由編纂萌典、法律辭典，推動司法文書通俗化的決議，司法院也已經開始進行。

尤其參加分組會議的檢察官與法官代表們，在和其他委員相處的三個多月當中，透過頻繁的對話，已經建立某種互信。未來對某些事務的看法、如何行使職權，都可能有所改變，而且是朝向讓人民更信賴的方向改變。在各組，我都遇見過向我表達類似感想的法官。

至於其他委員，至少對相處過的法官和檢察官委員，不再陌生，甚至從此對檢察系統和法院系統的作為，知道如何正確理解。

努力之後 就會知道司改國是會議的定位

司改國是會議的主要場景，不是隨著分組會議結束而落幕，開完分組會議，才發現它是排除受汙染證據的「審查庭」。

擔心司改國是會議的定位，不管是不是一種藉口，都過慮了！總結會議結束之後，就有答案。因為分組會議的功能，在會議結束後，才真正浮現。

沒有努力，不會知道自己的價值；努力過後，就會知道自己的定位。