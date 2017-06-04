自由廣場》小英政府該聽誰的？

◎ 陳茂雄

綠營內部對新政府不滿的人越來越多，最主要的原因是新政府用人及所提出的爭議性議案，與民進黨支持者觀點差距頗大。事實上，早在二○一○年，就有一股勢力因特殊原因反蔡英文，在綠營民眾有人對新政府不滿意時，這股反蔡英文勢力藉機炒作，且以國家定位問題為藉口抨擊蔡英文，因此吸引部分獨派人士也加入圍剿。更令一些熱心人士跳腳的是，蔡英文不聽大家的建言，其實這是很大的誤會。

對新政府的建言恐怕不下千件，執政者要聽誰的，若是對所有建言都聽進去，立刻變成無頭蒼蠅，因為無從選擇正確的建言。也有綠營人士覺得蔡總統只聽其團隊成員的意見，這也是很正常的事，因為她有問題時，詢問的對象當然是其團隊成員。

一個人主動對人詢問的時候，代表他還沒有定見，很容易接收對方的意見，可是當他人主動對其提意見時，自己往往已經有定見，很容易抗拒外來的意見；尤其是居高位者，有太多人想擠進其團隊，若是來者不拒，就天下大亂，所以對非團隊成員的建言只會禮貌性地聆聽，不容易吸收。

楚漢之爭年代，劉邦所以能成事，主要的原因是他擁有三傑，其中張良與韓信恰成對比，韓信的戰術無人能出其右，可是大家不認識他，因而相當落魄，他雖然毛遂自薦，可是到處碰壁；張良則名滿天下，大家搶著要，他的長才到處都可以發揮。

韓信最初投靠項家軍，在項梁與章邯最後決戰時，項梁布局錯誤，韓信趕緊向項梁建言，項梁連聽都懶得聽，叫人給幾個錢打發韓信離開，因為居高位者隨時都有人求官，獻計只是為了入門。韓信後來投靠劉邦，提出高明的戰術，劉邦連看都不看（經蕭何推薦才重用是以後的事），可是對於張良，劉邦卻是言聽計從。

居高位者，他找你時，可能言聽計從，因為他心中沒有定見；你找他時，可能一句都聽不進去，因為在他心目中，你只不過是有所求者的一員而已。綠營很多熱心人士對新政府提建言，不被接受是很正常的事，以韓信之才都會碰壁，一般人更不用說。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）