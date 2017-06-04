自由廣場》未完成的六四

◎ 林玉真

震驚國際的「六四事件」發生迄今已二十八年了，當年中共動用軍隊屠殺學生與老百姓，本被國際社會認為已失去政權合法性，倒台時日必不久矣，孰料中共卻度過統治危機，執政迄今。這其中固然有經濟高速成長、改善人民生活等因素做為支撐，但強勢壓制社會力量的勃興，也是不容忽視的原因之一。

遠者暫且不提，就以習近平上台後來看，強化社會控制的首要行動，就是提高對網路輿論的控制。「國家互聯網信息辦公室」（國家網信辦）是網路管制的主要執行機構，國家網信辦在二○一五年先後約談搜狐、鳳凰等網站業者，警告業者不得向大眾傳播對政府形象有害的訊息，否則將有嚴懲的後果，恫嚇言出，業者只好乖乖聽從。

今年六月一日，中國正式實施「網路安全法」。因「六四」在即，所以這幾天中共加大對網路的監管力度與範圍。在境內網路上，別說是搜尋不到「六四事件」的相關訊息，連以「自由民主」字眼發個帖子，都會被網路警察秒刪。中共目前就是採用封群、刪帖、遮罩等手段，控制民眾在網路上的自由。

中共對社會控制的另一項手段，就是壓迫公民社會的發展，對內較為人矚目的是在二○一五年七月大肆抓捕維權律師與人權倡議人士，對外則是於二○一六年一月逮捕瑞典人權工作者彼得‧達林。中國國安部指責達林「煽動群眾對抗政府」，達林被迫在電視上公開「懺悔認罪」，最終遭到驅逐出境。從最近台灣ＮＧＯ工作者李明哲遭中國抓捕一事，更可看出中共政權專制蠻橫的本質。

其實像網路言論自由、維權律師和人權工作者等公民社會力量的存在，是有助於對中國各級政府官員施政的監督。既有利於中共糾正錯誤，也是讓社會上各種矛盾找到發聲或宣洩的管道。

但現況是，中共對人民小小的反對意見不予以疏導排解，反倒強勢壓制撲滅。那麼，更大的民怨必定會伺機而生，造成社會矛盾尖銳化。若中共不能信任社會力量，一味地只想宰制社會，潛在的危機隨時有爆發的可能，說不定「六四事件」會以另一種形式重現，再次衝擊中共的執政地位。

（作者為高中教師）