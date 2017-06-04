自由廣場》反台灣還領那麼多

◎ 劉東山

過去常聽說將軍月領十幾萬退休俸，總以為是謠傳，不料近日已由年改會的報告證實。據悉，退休少將月領約十萬多、中將則十一萬多，但中央各部會十四等常務次長（可類比副部長）屆齡退下也才月領十萬多左右。常務次長的官夠大、責任夠重了吧，但退休金竟然只是國防部內的少將級，何其不合理！而上將月退俸近二十萬，更是不合情理至極！

退將在媒體上老是說，軍人把生命賣給國家、全天候待命、工作多危險及辛苦…，講的都是事實，但公務人員當發生與自身權責相關的災變時，業管人員也是要全天候待命，要不分晝夜處理，更不能擅離職守，否則以刑法論處。在職時因工作性質、危險度或特殊專業而加給不同津貼，是合理的做法，然而一旦退休，所有責任及狀況也同時解除，那些原本的加給都不應該反映到退休金裡！

退將的超好待遇，與過去台灣長期戒嚴，籠絡軍人的黨國體制有關。中國國民黨過去在台灣的威權統治與胡作非為，老軍頭某種程度也是幫凶。部分退將近日的反台灣或反蔡政府言行更是可惡！台灣的未來不能葬送在這些反改革、反民主的老軍頭手中。希望蔡政府及民進黨堅持包括年金在內的所有改革，讓台灣能真正脫胎換骨、永續經營。

（作者為簡任退休公務人員）