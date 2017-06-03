自由廣場》大數據 大獨裁

◎ 黃惟冰

二○一六年十二月，經濟學人雜誌曾以「中國的數位獨裁：一個社會控制的實驗」為封面故事，報導中國正在積極建構的「社會信用體系」。

簡單來說，「社會信用體系」就是中國政府將透過無所不在的各種支付與借貸平台，蒐集每個人資金往來的紀錄，舉凡網路購物、搭車購票、看病買藥，乃至於水費、電費、房租、信用卡、交通罰單的繳納，都無所遁形。再結合「網路實名制」，讓政府能夠監視每一個人的生活作息，並以此給予「客製化」的對待方式。

舉例而言，二○一五年初，阿里巴巴集團便在杭州與廣州等試點城市推出「芝麻信用」。依據「行為能力」、「人脈關係」、「信用歷史」、「履約能力」及「身分特質」等五個面向，給予用戶三五○至九五○不等的分數。分數高的人，不僅租車、訂房可以免押金，求學或求職時，也有更高的錄取機率，就連網路交友，都有較多的選擇；此外，包括上醫院看病、去圖書館借書，也都有優先權。

然而，「社會信用體系」除了是在缺乏監督與制衡的情況下，讓中國政府得以不透明且未去識別化的方式，擅自蒐集、處理與利用個人資料，嚴重侵犯個資保護原則。更糟糕的是，還有將評分範圍往公共事務領域延伸的傾向。根據經濟學人該期報導，包括「妨害社會秩序」、「危害國防」，甚至是與「異議份子」的友好程度，也都被列入扣分項目。

綜上，中國政府正試圖打造一個以「網路實名制」、「網路長城」（封鎖境外網站）、「金盾工程」（管制內部網路言論）與「社會信用體系」為主要基礎的「數位獨裁王國」。讓網際網路與數位科技的發展，成為維繫中共一黨專政，確保社會穩定的最新利器。（作者從事公共服務業）