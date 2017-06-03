自由廣場》前瞻計畫救九孔？

◎ 郭金泉、李武忠

蔡政府在東部前瞻計畫列入馬英九愛台十二項建設中的深層水計畫，然馬計畫至今仍抽不到深層海水，如今蔡政府在未將該責任釐清並重新評估其可行性之前，又要投入四億元埋管及其他相關建設，繼續畫餅充飢，引發爭議。尤其，蔡政府部門所提出的說帖，更有值得探討之處。

說帖說，陷入奄奄一息的台灣九孔產業是靠深層海水而重生，此種說法實有待商榷。事實上，國內養殖九孔自二○○○年起發生大量死亡，疫情不斷擴大，產業幾乎全軍覆沒。產官學研界認為是受到冷水病毒或細菌感染、基因劣化、藻相改變、氣候變遷等因素造成。為了挽救奄奄一息的九孔產業，台灣業者、學界和官方不約而同效法中國拯救九孔產業的成功案例，將分布於高緯度和低緯度不同地理區的九孔進行種內雜交；其中，從日本四國德島引進的九孔品系與台灣品系雜交，培育出的新九孔品系，不但可耐低溫，且提高活存率，對台灣九孔產業的復甦最具關鍵性。透過此種「雜交育種」改良，國內九孔養殖產量才逐漸恢復，從十多公噸回到兩百公噸。二○一四年，新北市更誇口「雜交育種」改良育出的台日混血九孔，可跨年連續採捕收成，累積生產量大幅增加且品質優良，達到外銷日本的需求。所以台灣養殖九孔產業的復甦，並非採用深層海水所致。

還有，運用深層海水從事水產養殖的初衷，應該不是開發深層海水的主要用途。若耗費龐大經費所抽取之深層海水，主要用於冷水魚養殖如比目魚、鮭魚等，台灣所能養殖規模有限，如何與國外動輒上百萬公噸產量的冷水性大西洋鮭魚競爭（即便要養殖，也是鮑魚等高經濟養殖物種），是否具經濟效益，政府相關單位有必要提出科學數據說服外界。

由於深層海水具有低溫、清澈乾淨、少病原菌、高營養鹽與礦物質等特性，擁有開發利用的潛力，被視為未來在全球暖化下，重要能源開發（如海洋溫差發電等）與水資源運用的寶貴資產，被稱為「藍金」產業。為此，馬前總統將發展深層海水列入「愛台十二項建設」重點推動計畫，由經濟部投資近七億元設立「東部深層海水創新研發中心」，並畫下諸多大餅如每年可創造八百億元新台幣的產值、能夠帶動台東在地傳統產業轉型升級、增加當地就業機會等。

然而，官方推動深層海水產業至今已有十年之久，也燒了國庫十至二十億元，到現在還無法穩定供水，現行台東官方研究中心所使用的深層海水，還需要向花蓮民間企業購買，遑論後續產業園區的建設與開發。深層海水產業發展延宕，不僅讓東部居民大失所望，也曾遭到監察院的糾正。

如今又以該產業在東台灣約可創造一個百億以上相關產值的大餅，要求列入前瞻基礎建設項目，不管經費多寡，都不應該繼續將人民辛苦納稅錢輕鬆丟進大海裡。應該先進行跨部會通盤檢討，找出問題癥結所在，對症下藥，才不會重蹈覆轍。

（作者各為國立海洋大學水產養殖系教授、農漁經學者）