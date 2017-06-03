自由廣場》文資保護 市府無感

◎ 陳怡君

繼台南烏山頭水庫八田與一銅像被斷頭後，北投逸仙國小前的石狛犬，又遭同一批中華統一促進黨人砸毀，這般暴力的行徑，用毀壞文化資產的手段，把統派中國人抗日的仇恨，加諸於台灣這片土地上，甚至連國小校園也不放過，製造話題和社會恐懼，令人深惡痛絕！

仔細深思，這些「李承龍們」的行為，既不可能讓台灣人更反日、也不可能讓台灣更支持統一，統促黨背後指使者動機可議，但台灣卻要為這樣的政治意圖，一再付出文資毀壞的代價，且無法對此般行徑予以重懲，任由犯案者逍遙法外，暴行一犯再犯。究竟為何？

責任出在市府！無論是台南市的八田與一銅像，還是台北市的石狛犬石雕，都未列於市府文資清冊中，也未受文資法列管保護，故毀損的刑責也非常輕。石狛犬在二○一三年曾被市民提報文資身分，但市府文化局採取冷處理態度，從會勘到審查，不但程序拖延草率，最後沒有將石狛犬列為文資，甚至也未回覆市民的提報申請。

一般市民對於文資的提報程序，不僅要檢具各式文件，提出研究論證、文資價值及事證說明外，提報後還得義務接受層層程序考驗，列席說明時想發言還必須經過主席同意，且最多三分鐘。面對龐大而繁瑣的行政體制，許多重要的文化資產，就是在行政單位冷漠對待下，備受忽視，以致毀壞文資事件不斷上演，卻又無法嚴懲破壞行為，市府失職、官員對文資保存概念薄弱，這才是問題之癥結！

（作者為民進黨台北市黨部執行長）