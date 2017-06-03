《社論》民主海嘯的餘波盪漾

八田與一、石狛犬，接連遭統促黨人破壞，並未激發社會尖銳對立，究其實連藍營都冷眼旁觀。因為，那些都不是在台灣脈絡下的正當抗議，而是一中脈絡下的蓄意尋釁。破壞八田與一、石狛犬，對象不是當前真實的台灣，而是延續中國百餘年來的日本情結。那些政治行動者，中國夢的夢遊症不時發作，對「保釣」無可使力，於是乎只能找殖民遺跡洩憤。這種政治行動，連未諳世故的小學生都不惜傷害，徒然暴露他們自己無法掙脫日本情結的糾纏，宛如一場舐傷自憐的內心獨白。

而用選票淘汰蔣介石的接班人，二○一六民進黨完全執政早已標誌著，台灣人民清除蔣氏政治遺產的決心，但小英政權選擇在維持現狀下改革進步，於是轉型正義響徹雲霄而蔣氏符號屹立不搖，形成極不搭調的民主拼貼景象。數起挑戰蔣氏符號行動，乃是公民力量對政府行動遲緩的象徵性抗議，它提醒手握完全執政大權的小英，二○一六浮顯的國家願景不能顧此失彼。蔣氏符號屢遭挑戰，卻正面促使政治大學、輔仁大學等校方，理性反思校園蔣氏符號之去留，有助於尚未完成的歷史朝向正面結局。另，由於傳統領域劃設辦法爭議，原民團體駐紮凱道抗議，昨日中正一分局基於妨礙交通，將帳篷裝置等拆除。

類似的歷史還原，也發生在外來政權論述「八年抗戰」。中日戰爭期間，台灣屬於日本領土，中日作戰但台日同國，日本殖民台灣有壓迫更有建設奠定現代化基礎，此所以台灣人民並無牢不可破的抗日情結。至於中國，從晚清的改革派梁啟超，到革命派孫文、蔣介石，其實皆具「親日」傾向。外來政權基於內戰正統之爭，扭曲論述台灣也與中國共同抗日。隨著台灣民主化，台灣抗日論述迅速淡化，台灣人民對日本時代的批判與繼承也出現了主體性的認識觀點。尤其是，近年以來北京對台灣野心十足，對日本必欲其屈服而後已，日台安保遂休戚與共，歷史與現實構成新的交集。

兩岸的中國夢遊症者，缺乏歷史深度與生活經驗，無法理解甚至心存怨尤：台灣人為何缺乏被殖民暗黑心理，且友善至今提防中國的日本？答案，在於普世價值。二次戰後，日本民主化，而中國再專制化。脫離殖民的台灣人不想當日本人，也不想當中國人，台灣人只想當台灣人。當今，日本把台灣人當成台灣人，樂觀台灣在民主水域航行；中國卻想把台灣人納為中國人，強令台灣在專制陸地爬行。兩相比較，誰是台灣的敵友？所謂統派，嘴巴統，身體獨，不想定居中國；父母統，兒女獨，崇尚民主自由人權。平心而論，這何嘗不是另類的「獨」？

台灣突兀的仇日言行，真正的意義不在於行動者與日本有何深仇大恨，而是透過中華民族主義情緒展演，做為認同中華人民共和國的政治跳板。而實際上，向來日本並非阻撓中國統一（併吞）台灣的國際主力，那些人心知肚明最大的阻力來自美國，但他們就是欺小怕大，不敢直接挑戰美國在台灣的象徵符號，一如川普接聽台灣總統的賀電，北京的反應不也是欺小怕大？日前五三一台北大空襲七十週年，統促黨人竟赴民進黨中央黨部抗議，而非前往ＡＩＴ抗議當年的冤頭債主，這不僅是欺小怕大，更是時空錯置。

蔣氏、八田與一、石狛犬相關事件，皆屬二○一四到二○一六民主海嘯的餘波盪漾。台灣內部刻正進行的「民主革命」，以民主手段革故鼎新、脫胎換骨，比上次的「寧靜革命」更寧靜更具革命性。而對台灣，民主是複雜矛盾最有效的沉澱劑，也是地緣政治最可靠的安全閥。未來，當台灣成為內外認定的正常國家，後人將更容易拉遠距離仔細看清：此時尚未解開的矛盾其實呈現著不同的症候群，立場衝突的行動者折射出不正常國家的不同面向；所幸民主化讓交鋒最後平息於相同的起點：大家都是逃離政治經濟壓迫而來到台灣，寄望子孫在這塊土地當家做主、安居樂業。同樣的脈絡下，還匯流著原住民族包括平埔族的主體復原欲求。