自由談》習近平的貴人

川普毫不掩飾地展現了對習近平的欣賞與麻吉，在權力鬥爭上有助於習的十九大佈局，在國際上則給了習大大完成現代武帝霸業的機會。（美聯社檔案照）

歷史發展往往是弔詭的。選舉時，川普大力抨擊中國，聲嘶力竭，似乎習近平是他最大的死敵。執政後，川普以利益為原則，與中國達成多筆交易，也未將中國列入匯率操縱國。而川普毫不掩飾地展現了對習近平的欣賞與麻吉，在權力鬥爭上有助於習的十九大佈局，在國際上則給了習大大完成現代武帝霸業的機會。

中國近年經濟快速發展，成為全球第二大經濟體，但要與美國平起平坐，分庭抗禮，仍有極大的差距。因此習大大固然編排中國夢，卻不敢公開稱霸，挑戰美國。但是，川普選後的所作所為，與其說是讓美國再度偉大，實際上可能造成中國再度偉大。讓習近平虛無縹緲的中國夢有了實現的可能。

川普打著美國優先的旗幟，走上孤立主義路線，正以利益計算取代民主自由等普世價值，逐步棄守美國作為全球超強的道德責任與使命。美國是全球第一大經濟體，成長與繁榮有賴於自由貿易與自由市場的架構；不管是區域、多邊或雙邊的自貿協定，保障智慧財產權、去除關稅壁壘、對產品產地、規格與品質的嚴謹規範，門檻愈高，對美國更有利。同樣的，人類共同防止全球暖化，也有利於美國。

但是，川普卻宣布退出ＴＰＰ，重新談判ＮＡＦＴＡ，以公平貿易之名罵遍重要貿易夥伴，如今又一意孤行退出巴黎協定。美國的退，正好為中國的進鋪路。中國是不公平貿易最頑固的堡壘，也是全球污染大國，如今卻因川普讓出了舞台，讓習大大扮演起自由貿易與對抗氣候暖化的旗手。在十九大生死交關之際，川普不斷送來大禮；如果川普不是習大大的貴人，誰才是？（蘇多）