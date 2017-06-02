自由廣場》外資會怎麼看台新案？

◎ 陳育成

台新彰銀案之二審，台灣高等法院已於日前做出判決，台新金獲得勝訴，但財政部已表示將持續上訴。

台新彰銀案從二○○五年至今懸而未決，已成為國際性的笑話。當年因彰銀呆帳過高，財政部以正式公文承諾，標售彰銀特別股，並將移轉經營管理權給得標者。最後，台新金以溢價一一四億元的三六五．六八億元搶下彰銀十四億股特別股，成為彰銀最大股東；換言之，台新金已透過競標，獲得政府白紙黑字承諾，可以購併彰銀。未料政黨輪替之後，政府言而無信，非但不履行承諾，且對於台新金主導彰化銀行一事百般掣肘，明爭暗鬥要奪回控制權，甚至運用公權力收委託書，與民間競爭。這種行為，對台灣一向標榜金融自由的形象，不啻是個重傷害。現在甚至傳出有外資要去提國際訴訟，對台灣而言，更是丟臉丟到國外，未來不論要與他國簽署ＦＴＡ，或是想加入ＲＣＥＰ及ＴＰＰ，都會成為障礙。

台灣這幾年經濟不振，絕大部份原因在於政策的錯誤。對於企業，政府往往採取對立立場，採用的是「主導」、「管理」、「規範」的模式，而非扮演一個「輔導」、「協助」、「支持」的角色。事實上，要想振興經濟，政府應該要支持企業，並以國家的資源做企業的後盾。除建立一個良好的投資環境，制定明確的遊戲規則，並要在企業發展的過程中給予企業必要的優惠及排憂解難的幫助，其餘部份就交給企業及自由市場機制去處理。過多的「關心」及「監管」，反而會扼殺企業的發展空間，也會使台灣在外資眼中成了負面標的，造成向外招商的困難。

台新彰銀案其實並非政策反覆的個案。幾年前，國外私募基金投資日月光、國巨等案件，都在符合法規的情況下最終被駁回，這種遊戲規則不清、司法不透明的前例，已給國際私募基金一個警訊，動搖了他們對投資台灣的信心。對比十年前，台灣還有條件成為亞洲技術和金融中心，如今的台灣已幾乎被邊緣化。外資不來，ＦＤＩ敬陪末座，政策的錯誤及政府心態的保守是最大關鍵。如何亡羊補牢、使遊戲規則透明化，重拾國際外資對台的信心，值得相關單位深思。

或許台新彰銀案就是一個很好的契機，既然財政部當初已有承諾，就應予以履行，拋開所謂公股民股的經營績效，或是公併私、私併公何者為佳的疑慮，回歸事件的法律層面，當初契約怎麼訂，現在就應怎麼走，才能展現政府「還信於民」的立場，避免損及台灣民主法治國家的國際形象，也重新爭取外資投資台灣的信心。

（作者為中興大學財務金融學系教授）