自由廣場》遷都這個假設性問題

◎ 簡文政

前內政部長李鴻源表示，如果由他定義前瞻計畫，他認為遷都的效益最直接，例如把行政院和立法院遷到台中，三百萬人跟著離開台北，台北只剩下五百萬人，讓台北變成單純的經濟中心，有助於平衡台灣區域發展；遷都計畫的公共投資絕對不只八千億元，不僅解決台北過於擁擠的問題，也帶動超乎想像的產值。

就經濟學的角度來看，此為標準的社會福利議題之探究，探討人們在政策實行前後的福利變化。經濟學家常以柏拉圖福利改善（Pareto improvement）的概念做為評估政策可行性的依歸。應用在遷都的政策評估上，應該思考若遷都後，對台北人與對台中人的福利改變情況。單從都市開發的角度出發，首都的建立，對一個地方會帶來相當大的經濟效應。如果行政中心南移台中，在不影響台北的情況下，台中因此得到較高的福利（人口增加、所得上升與都市發展等），這個概念就是符合所謂的柏拉圖福利改善。

然而，現實的情況會是遷都必定造成一失一得，如果台北把這個「好處」拱手讓給台中，那勢必要讓台中對台北做福利損失的補貼，才有可能達成柏拉圖福利改善。因此，遷都的首要任務，必須確定遷都後，台中人的福利提升好處大於台北人獲得的壞處，才有政策施行的必要。其次，如何把這些台中得到的好處補貼給台北的壞處，這也是相當艱難的任務。另外，在確定這一點的同時，還有一個在政治上吵不完的議題，就是這些好壞處的歸屬：台中人一定不會認為這些好處本該歸台北人，反之亦然。

經濟學的解決之道在於寇斯定理（Coase theorem）。寇斯強調，只要交易成本為零，法定權利（即產權）的初始配置並不影響效率；也就是說，在沒有交易成本的情況下，行政中心設在台北或台中，決定於整體福利的比較，因此，在整體評估後，若遷徙的好處大，就該遷都。

台灣提出遷都的議題並不是第一次，且遷都在歷史上也不是沒有前例，最著名的莫過於巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）遷都巴西利亞（Brasília）。巴西原本的首都是里約熱內盧，該區域亦為巴西政治、經濟、文化與教育的中心；然而，當地因都市快速發展造成交通不便，使得發展長期停滯，加上巴西政府為解決國土空間發展不均的情形，遂於一九六○年代將其國都遷往巴西利亞。另外，澳大利亞聯邦於一九○八年決定在第一大城雪梨和第二大城墨爾本兩大城市之間的折中地理位置定都坎培拉（Canberra），也是一個例子，而坎培拉目前是澳洲最大的內陸城市。日本、韓國亦於一九九二年與二○○四年分別提出遷都案，其主要原因也大致是立基於國土均衡發展，但至今仍未果。

台灣地狹人稠，國土面積與這四國差異甚大，然而其中仍有可借鏡之處。以日、韓已推行甚久仍未遷徙的情況來看，其牽扯層面廣泛，必須做相當多的評估，審慎為之。

（作者為世新大學經濟系教授）