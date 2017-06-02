自由廣場》衛福部長別給一中部屬耍了

◎ 李逸誠

台灣參與本屆世衛大會，在風風雨雨中告一段落，此時應該整理半年來的幾個關鍵點。負責此案的官員在今年初信誓旦旦、胸有成竹的同時，第一時間完全低估了習近平一月底親赴日內瓦向陳馮富珍下條子的威力，當下已讓台灣今年觀察員案跌到谷底；官員們隨之也平白錯失二月世衛執委會開始著力的機會，到三、四月勉強流露出「不容樂觀也不能悲觀」的訊息。

等到五月八日網路報名截止，當天傍晚，衛福部官員在記者會十分鐘不到的不知所云，徒然給國人不安與錯愕，好像這些負責的官員對於如此悲慘失落，不僅不用負責任，竟還對民眾喊話、矢言「拚到最後一分鐘為止」。

整個台灣參與世衛案，在這些官員刻意掩飾與包裝之下，掩蓋得滴水不露，欺騙民眾奇蹟將會出現；沒料到，中國代表團於世衛大會前一天，公然發函給世界各國與會代表，台灣的觀察員證早就被取消！

馬政府上台後，快速與中國政府在世衛案上取得默契，由台方溫順地繳出一中共識，獲得中方有條件的觀察員券回應，建構了國共聯手吞噬台灣意識的默契，讓國內民眾吃世衛觀察員的蜜糖，中國在國際上能趾高氣昂地宣示台灣束手就擒，乖乖在觀察員位子上坐幾天，不再抗議提案、表達不平；而馬政府可對內收納台灣民眾想參與國際的多年情願，就這樣，一個賤價投懷送抱的劇本演了八年，直到去年世衛大會前險些穿幫。

不幸的是，當年演這個國共聯手騙局劇本的演員絕大多數仍在蔡政府的舞台上演出，除了漫無劇本地演出世衛開幕前近半年的荒腔走板，甚至等到中國在世衛大會上光天化日大剌剌羞辱台灣無權當觀察員，還幫忙散布台灣世衛案必須仰賴中國恩許的謊言，「明年仍要看北京的眼色」；這些在前朝政府薰陶滋養的資深官員卻忘了，今年要不是美、日、歐盟、加拿大、澳洲等G7國家支持，公開發言支持，台灣受中國糟蹋的卑微觀察員案，哪有在世衛大會上公然以二對二辯論、讓台灣爭一口氣的機會？將近二十個信仰民主自由的國家敢頂撞中國，而公開支持明年邀請台灣？

部長身邊那些受一中毒害麻痺多年的官員，顯然是有為的陳部長最大的危害。請部長看看，若比較中國繳給世衛的年費占不到一成，而其他支持台灣的國家的合計年費占超過一半；中國對世衛的主動捐助，不到所有其他國家的一％，則台灣明年要參加世衛大會，絕對是更擴大深入與世界上一半以上自由民主已發展國家的合作，絕不是聽信您該設法遠離的一中信徒部屬，去跟北京磕頭投降。

（作者為醫師、曾任職衛福部）